Звезда фильмов о Гарри Поттере актриса Мэгги Смит умерла в 89 лет

Среди ее последних ролей стали профессор Макгонагалл в серии фильмах о Гарри Поттере, а также острая на язык вдовствующая графиня Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Будучи очень замкнутым человеком, она провела последние дни в окружении друзей и родных», - говорится в сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенсона.

Они поблагодарили персонал больницы Челси и Вестминстера за заботу и о матери и безграничную доброту, которой ее окружили перед уходом из жизни.

Сыновья подчеркнули, что вместе с внуками актрисы переживают потерю матери и бабушки. Поэтому не станут давать никаких комментариев пока находятся в трауре.