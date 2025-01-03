03 января 2025, 03:15

Звезда фильма Мэла Гибсона «Апокалипсис» устроил пьяный дебош в Греции

РИА «Новости»
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Исполнитель главной роли в фильме «Апокалипсис», американский актер Руди Янгблад в Греции устроил аварию, поругался с полицейским и попал в изолятор. Ему грозит депортация, сообщила газета «Нафтемпорики».

После съемок очередного фильма актер, в отличие от коллег, остался в Галаци из-за проблем со здоровьем. Действие 90-дневной визы истекло в ноябре, но Янгблад продолжал жить в Греции. Власти не обращали на это внимания до пьяной выходки утром 27 декабря.

Актер врезался в служебный автомобиль возле отделения полиции. Правоохранитель подошел к нему, чтобы спросить о самочувствии, но Янгблад устроил скандал. В результате мужчину арестовали за хулиганство, угрозы и хранение оружия.

Янгблада сразу же доставили в суд. Он получил 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на три года. Однако позже выяснилось, что виза актера просрочена, и он подлежит административной депортации. До отправки на родину мужчина останется в следственном изоляторе.

Фильм «Апокалипсис» Мэла Гибсона с участием Янгблада вышел в 2006 году и получил номинацию на «Оскар» за лучший звук и грим.

Его коллега по цеху Пьер Пальмад тоже угодил в тюрьму, но не в Греции, а во Франции. В состоянии наркотического опьянения актер устроил аварию, в которой женщина потеряла ребенка, а мальчик сильно повредил челюсть.

Греция Фильмы Актеры
02 января 2025, 22:02
«Была уже холодной». Появились подробности смерти «женщины-кошки» Вильденштейн
Freepik
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Модель Джослин Вильденштейн, известная своим пристрастием к пластическим операциям, умерла в Париже. Ее жених, дизайнер Ллойд Кляйн, рассказал изданию People, как «женщина-кошка» провела последний день жизни.

Модель Джослин Вильденштейн, известная своим пристрастием к пластическим операциям, умерла в Париже. Ее жених, дизайнер Ллойд Кляйн, рассказал изданию People , как «женщина-кошка» провела последний день жизни.

Светская львица умерла в последний день 2024 года, 31 декабря. Ее возлюбленный сообщил, что они с Джослин в этот день готовились к Новому году. Пара легла немного вздремнуть, чтобы набраться сил перед праздником.

«Когда я проснулся, я сказал: „Джослин, нам нужно одеться“. А она была уже холодной и мертвой», - сказал мужчина.

Кляйн и Вильденштейн были вместе более 20 лет.

Причиной смерти модели стала тромбоэмболия легочной артерии.

При жизни светская львица стала популярной из-за многочисленных пластических операций. Она мечтала быть похожей на кошку и не жалела денег на воплощение своей цели. На свое преображение Вильденштейн потратила миллионы долларов.

Париж Модели Болезни Пластические операции
02 января 2025, 14:54
Валерий Леонтьев поедет в мировое турне в 2025 году
РИА «Новости»
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Народный артист России Валерий Леонтьев вернется на большую сцену. В 2025 году певец поедет в большое мировое турне, сообщил Telegram-канал Mash.

Исполнитель хита «Дельтаплан» выступит в восьми странах мира, договоренности с которыми уже достигнуты. О каких именно государствах идет речь и будет ли в их числе Россия, организаторы обещали рассказать в ближайшем будущем.

В марте 2024 года 75-летний Леонтьев объявил о завершении карьеры. Причиной стали возраст и самочувствие звезды. Однако после небольшой передышки артист возобновил выступления.

В ноябре он прилетал в Москву для участия в концерте по поводу юбилея композитора Игоря Крутого. В новогоднюю ночь выступил в Дубае на Big Art Festival за солидный гонорар в размере 180 тысяч долларов (примерно 20 миллионов рублей - прим. ред.).

Ранее Леонтьев сделал заявление о гражданстве США. Его возмутили слухи об окончательной эмиграции. Певец подчеркнул, что никому не позволит манипулировать своим именем.

Концерты Россия Валерий Леонтьев Артисты
01 января 2025, 22:10
«Это закончится когда-нибудь». Сына Кудрявцевой увезли на скорой под Новый год
РИА «Новости»
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Единственный сын Леры Кудрявцевой от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в Новый год получил травму на горнолыжном спуске. Телеведущая сообщила об этом в своем Telegram-канале.

Кудрявцева рассказала, что все произошло 31 декабря. Жан Ленюк отдыхал в Сочи.

«Сын на сноуборде покатался. <…> Это закончится когда-нибудь», - написала она.

О том, какую именно травму получил 34-летний отпрыск, она не сообщила. Кудрявцева показала подписчикам фотографию парня из машины скорой помощи.

Телеведущая и сама в ушедшем году получила серьезный перелом. Затем операцию перенесла ее пятилетняя дочь , а спустя время умер родственник, начальник пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Дмитрий Жуков. Кроме того, она похоронила двоюродную сестру и отправила мужа, хоккеиста Игоря Макарова, лечиться от алкоголизма. Кудрявцева назвала 2024 год сложным и порадовалась, что он подошел к концу.

Сочи Лера Кудрявцева
01 января 2025, 05:42
Шаман выпустил обращение по случаю Нового года
РИА «Новости»
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Исполнитель хита «Я русский» певец Шаман (Ярослав Дронов) пожелал россиянам достатка и счастья в новом 2025 году. Его поздравление опубликовал Пятый канал.

Артист выразил уверенность, что год Змеи по восточному календарю принесет много радостных событий. Шаман пожелал россиянам благополучия и поздравил с Новым годом.

«Пусть 2025 год принесет вам счастье, достаток. Подарит много ярких и радостных событий», - сказал он.

Для певца прошедший год выдался непростым. Шаман развелся с пиарщицей Еленой Мартыновой и переехал в гостиницу, похоронил своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского , отменил несколько концертов. Недоброжелатели приписали артисту конфликт с певцом Олегом Газмановым , роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и раскритиковали за большие гонорары. Перед праздником Шаман принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» , исполнив мечту девочки из ЛНР.

Новый год Shaman Шоу-бизнес

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