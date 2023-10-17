Звезда фильма «Любовь и голуби» Сизоненко рассказала, почему исчезла с экранов

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Сизоненко играла в фильме младшую дочь главных героев - Олю. По словам звезды, на пробы она попала по счастливой случайности. В начале съемок ей было 12 лет, она вместе с подругой ехала на ипподром. Приятельница купила газету, в которой Сизоненко увидела объявление о пробах. Оказавшись на кастинге, будущая знаменитость увидела очень много людей, однако когда встретилась с режиссером Владимиром Меньшовым, сразу поняла, что будет сниматься.

После выхода проект обрел огромный успех, и Сизоненко стали поступать новые предложения. Юная звезда отказывалась от них, потому что решила стать моделью. Позже она работала с известными дизайнерами, такими как Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев.

«Фильмов не особо много снималось. У меня были какие-то пробы, много было. Я должна была быть жестче. Меня приглашали на съемки, однажды пролистнула сценарий, а там без трусов, эротическая сцена. Я тактично сказала ''нет''», - призналась Сизоненко.

Ранее актер Александр Михайлов, сыгравший роль Василия Кузякина в комедии «Любовь и голуби» рассказал о вырезанных сценах в фильме. По его словам, проект планировали сделать двухсерийным.