Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рассказал, почему ему не нравится современное кино

«Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими. Мне это неинтересно. В таких фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характеров. Нет, не мое это», - сказал он.

Также Михайлов признался, что после выхода фильма «Любовь и голуби» ему надолго хватило народной любви, поэтому он мог не сниматься в других проектах, ведь люди и так его замечали. По словам артиста, везде, где он бывал, поклонники узнавали кумира и говорили «Людк, а Людк!».

Ранее актриса и модель Лада Сизоненко рассказала, почему ушла из кино после выхода кинолетны «Любовь и голуби». Она отметила, что решила посвятить себя модельной карьере, а в кино оказалась по счастливой случайности.