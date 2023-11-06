06 ноября 2023, 05:56

Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рассказал, почему ему не нравится современное кино

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Советский актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», назвал современное кино неинтересным для себя из-за специфичной тематики. Свое мнение артист высказал сайту kp.ru.

«Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими. Мне это неинтересно. В таких фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характеров. Нет, не мое это», - сказал он.

Также Михайлов признался, что после выхода фильма «Любовь и голуби» ему надолго хватило народной любви, поэтому он мог не сниматься в других проектах, ведь люди и так его замечали. По словам артиста, везде, где он бывал, поклонники узнавали кумира и говорили «Людк, а Людк!».

Ранее актриса и модель Лада Сизоненко рассказала, почему ушла из кино после выхода кинолетны «Любовь и голуби». Она отметила, что решила посвятить себя модельной карьере, а в кино оказалась по счастливой случайности.

Кино Фильмы Актеры
06 ноября 2023, 05:35
Актер из «Форсажа» Тарайя Рамсесс погиб со своими детьми в автокатастрофе
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Американский актер, каскадер и художник Тарайя Рамсесс погиб вместе с детьми в автомобильной катастрофе. Об этом сообщил телеканал WSB.

Авария случилась в Атланте, машина каскадера врезалась в тягач с прицепом, который до этого остановился из-за поломки. В итоге скончался артист, его 13-летняя дочь Сандари и месячный ребенок.

Также в машине сидели двое других детей каскадера: одному - десять лет, другому - три года. Оба выпали из машины во время удара об тягач. Старшего госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Рамсесса считали одним из самых успешных каскадеров. Он выполнял трюки для знаменитых проектов, таких как «Ходячие мертвецы», «Голодные игры», «Дневники вампира», пятая и шестая части «Форсажа», «Константин», «Мстители» и другие.

ДТП Кино Фильмы Актеры
06 ноября 2023, 04:12
Скончалась звезда бразильских мыльных опер Лолита Родригес
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Бразильская актриса, певица и телеведущая Лолита Родригес (настоящее имя — Сильвия Гонсалвес Родригес Лейте) умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил сайт G1.

В публикации сказано, что женщина скончалась утром 5 ноября в госпитале Носса-Сеньора-дас-Невес. До этого знаменитость месяц лечилась от пневмонии. При жизни актриса распорядилась, чтобы после смерти ее тело кремировали. На похоронную церемонию придут только самые близкие.

Артистка родилась в 1929-м году в семье испанцев. Будущая кинозвезда начала карьеру в девять лет и впервые появилась в мыльных операх на радио. Потом снялась в таких сериалах, как «Матери», «Как удачно выйти замуж», «Отмеченные ангелом», «Линия жизни», «Земля любви», а также в других фильмах и теленовеллах.

Бразильская актриса, певица и телеведущая Лолита Родригес (настоящее имя - Сильвия Гонсалвес Родригес Лейте) умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил сайт G1.

Бразилия Кино Музыка
06 ноября 2023, 02:34
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Белецкий
Freepik
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Народный артист России, актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Актер ушел из жизни 3 ноября. Зрителю он знаком по роли в 15-м сезоне «Улиц разбитых фонарей». Также он сыграл в телевизионном фильме «В тринадцатом часу ночи» с Георгием Вициным в главной роли.

Белецкий родился в 1938 году, в 1975 году окончил Театральное училище имени Щукина. Служил в театрах Норильска, Ульяновска, Караганды, Новомосковска, с 1969 работал в Ивановском драматическом театре.

В 1983-м Белецкому присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999-м - народного. Последние годы Белецкий жил в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.

В его активе роли в театральных постановках «На дне», «Женитьба», «Чайка», «Остров сокровищ».

В июле 2023 году умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Ему был 71 год, он скончался на приеме у врача.

Сериалы Актеры
06 ноября 2023, 01:10
Умер знаменитый искусствовед Аркадий Ипполитов
Википедия
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Известный искусствовед Аркадий Ипполитов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила газета The Art Newspaper Russia в Telegram-канале.

«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов, блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии, лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу „Просто Рим“», - сказано в публикации.

Аркадий Ипполитов появился на свет 26 марта 1958 года в Ленинграде. В 1978 году устроился в Эрмитаж, работал хранителем кабинета итальянской гравюры. Искусствовед написал сотни научных публикаций, его статьи печатали в разных изданиях.

Специализация Ипполитова основывалась на итальянской живописи. Он вел в Европейском университете историю искусства, был куратором и организатором большого количества выставок в России и за границей.

Санкт-Петербург Выставки

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