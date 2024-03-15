15 марта 2024, 22:54

Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов призвал россиян прийти на участки и проголосовать

Читайте нас в: Google Новости

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов призвал соотечественников прийти на избирательные участки и проголосовать на президентских выборах, определив будущее своих детей и страны. В распоряжении «360» появились кадры обращения актера к россиянам.

«На выборы я иду с чистой совестью и делаю это ради будущего нашей Родины, нашей России, ради наших детей и внуков, ради будущего нашей страны, за которой огромное будущее. Я призываю всех: Голосуйте! Не оставайтесь равнодушными», - заявил актер.

Александр Яковлевич проживает в городском округе Химки. Он известен как актер театра и кино, режиссер и общественно-политический деятель.

Михайлов дебютировал в кино в начале 70-х годов. Среди его главных ролей можно выделить работы в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов» и «Отряд специального назначения». Также он сыграл около 50 ролей в театре. Помимо этого, артист попробовал себя в качестве певца, аккомпанируя себе на гитаре, и даже выступал с концертной пограммой.

Михайлов является заслуженным и народным артистом РСФСР, обладает рядом государственных наград. Он занимает активную патриотическую политическую позицию.

Россия Актеры Выборы президента РФ
15 марта 2024, 22:22
Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народного артиста РФ Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в Театре Сатиры, сообщило «РИА Новости».

По данным Telegram-канала Mash, народный артист России скончался из-за проблем с сердцем.

В 2020 году Александр Ширвиндт переболел коронавирусом, на фоне которого него развилась пневмония. А в 2022 году у артиста диагностировали стенокардию.

Актер театра и кино Юрий Васильев надеялся вместе с народным артистом отметить 100-летие Театра сатиры. Он назвал Ширвиндта выдающейся личностью и очень добрым человеком.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта, он умер в больнице. Летом ему бы исполнилось 90 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.

Режиссер Театры Актеры
15 марта 2024, 21:38
«Переюморить невозможно». Актер Васильев рассказал об уникальном даре Ширвиндта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Александр Ширвиндт обладал уникальным даром — исключительным чувством юмора и иронией. Таким в беседе с «360» его вспомнил советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев.

«Я в шоке. В последнее время я все пытался до него дозвониться, он обычно всегда отвечал на звонки. А здесь он уже месяц, наверно, не перезванивает», - отметил артист.

Как заявил Васильев, ему говорили, что Ширвиндт вышел из больницы. Но сегодня актер узнал, что народный артист скончался в медицинском учреждении. Васильев признался, что его шокировала эта новость. Он назвал Ширвиндта выдающейся личностью и очень добрым человеком. По его мнению, он был не только отличным актером, но и режиссером.

«Он был человеком, обладающим удивительным чувством юмора, иронии. Когда он участвовал в мероприятиях, все всегда ждали, что скажет Ширвиндт. Потому что его переюморить нельзя было. Никому. Его удивительная реакция. Он моментально отвечал на юмор и сходу отвечал. Удивительный дар», - подчеркнул Васильев.

Он надеялся, что вместе с народным артистом Театр сатиры отметит в октябре 100-летний юбилей. Васильев добавил, что лично для него Ширвиндт очень многое сделал.

Заслуженная артистка Росиии, Ольга Кузина рассказала «360», что совсем недавно стала служить в Театре сатиры. Она не успела поближе познакомиться с Ширвиндтом, но надеялась, что успеет посотрудничать с ним.

«Я так надеялась, что мы посотрудничаем. У нас такой проект задумывался, в котором и он должен был принимать участие, и я. Я надеялась, что это произойдет. Но, к сожалению…» - добавила Кузина.

О смерти Ширвиндт стало известно 15 марта. Летом 2024 года ему должно было исполниться 90 лет.

Александр Ширвиндт скончался в больнице. Причина смерти пока неизвестна.

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта яркой личностью с безмерной душой. Актер Театра сатиры Юрий Горин указал, что народный артист России был человеком со сверхъестественным остроумием.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.

Больницы Кино Режиссер Россия Театры Актеры
15 марта 2024, 20:57
Путин выразил соболезнования родным Ширвиндта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», - сказал он.

Глава государства, добавил Песков, направит телеграмму с соболезнованиями семье Ширвиндта.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта, ему было 89 лет. В Театре сатиры отмечали, что о дате и месте прощания с артистом сообщат позже.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
15 марта 2024, 20:45
Ширвиндта назвали уникальным человеком со сверхъестественным остроумием
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Александр Ширвиндт — уникальный человек со сверхъестественным остроумием. Об этом «360» рассказал актер Театра сатиры Юрий Горин.

Он отметил, что знаком с Ширвиндтом с 1959 года. У Горина с президентом Театра сатиры были дружеские отношения. Артисты часто общались.

«Он уникальный человек! Никогда никто не видел его суетящимся, спешащим, злым. Он всегда был доброжелателен. Всегда улыбчив, любезен и остроумен. У него остроумие было сверхъестественным», - отметил Горин.

По его словам, на любую тему Ширвиндт шутил так, как никто не мог. Горин назвал своего коллегу потрясающим артистом с великолепным юмором. Актер признался, что смерть Ширвиндта для него стала личной утратой.

Исполнитель роли Павлика в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» умер на 90-м году жизни. О его смерти стало известно вечером 15 марта.

Александр Ширвиндт скончался в больнице. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно.

Певец Лев Лещенко назвал артиста яркой личностью. По словам исполнителя, Ширвиндт обладал безмерной душой».

Больницы Фильмы Театры Актеры

Новости по теме