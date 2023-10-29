Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

«Немного возбуждаюсь». Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен

Российский актер Гоша Куценко признался, что любит целоваться с партнершами в кино и готов сколько угодно сниматься в откровенных сценах. Об этом он рассказал в эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сейчас Куценко играет в сериале «Скорая помощь» главную роль, поэтому ему довольно часто приходится изображать любовь со своей партнершей Мариной Доможировой, ведь по сценарию они являются супружеской парой.

В беседе с Лерой Кудрявцевой артист признался, что ответственно подходит к съемкам откровенных сцен, чтобы для зрителей все выглядело реалистично. По его словам, в кадре нужно целоваться по-настоящему.

Кроме того, Куценко даже просил режиссеров добавить в сценарии больше откровенных сцен. На вопрос о том, как проходят съемки подобных эпизодов, гость шоу отметил, что он старается отталкиваться от своих партнерш и прилагать все усилия, чтобы им было комфортно.

«Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене», - признался актер.

Ранее Куценко рассказал, что языковой барьер помешал ему сняться в фильме «Война миров Z» с Бредом Питтом в главной роли.