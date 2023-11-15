Звезда «Друзей» Мэтт Леблан попрощался с умершим Мэттью Перри трогательным постом в Сети

«Мэтью. С тяжелым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, по правде лучшее время в моей жизни. Для меня было честью делить с тобой сцену и называть тебя своим другом <…> Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен», - написал артист в публикации.

Леблан признался, что при мыслях о Перри на его лице возникает улыбка, он никогда не забудет близкого друга.

О смерти Мэтью Перри стало известно 28 октября. Артист утонул в джакузи у себя дома. Ему было 54 года.

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