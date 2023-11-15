Звезда «Друзей» Мэтт Леблан попрощался с умершим Мэттью Перри трогательным постом в Сети
Американский актер Мэтт Леблан высказался после смерти друга и коллеги по цеху актера Мэтью Перри в Instagram*. Знаменитости подружились во время съемок знаменитого ситкома «Друзья», в котором сыграли лучших приятелей Джоуи и Чендлера.
«Мэтью. С тяжелым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, по правде лучшее время в моей жизни. Для меня было честью делить с тобой сцену и называть тебя своим другом <…> Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен», - написал артист в публикации.
Леблан признался, что при мыслях о Перри на его лице возникает улыбка, он никогда не забудет близкого друга.
О смерти Мэтью Перри стало известно 28 октября. Артист утонул в джакузи у себя дома. Ему было 54 года.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.