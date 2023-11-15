15 ноября 2023, 00:02

Звезда «Друзей» Мэтт Леблан попрощался с умершим Мэттью Перри трогательным постом в Сети

YouTube
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Американский актер Мэтт Леблан высказался после смерти друга и коллеги по цеху актера Мэтью Перри в Instagram*. Знаменитости подружились во время съемок знаменитого ситкома «Друзья», в котором сыграли лучших приятелей Джоуи и Чендлера.

«Мэтью. С тяжелым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, по правде лучшее время в моей жизни. Для меня было честью делить с тобой сцену и называть тебя своим другом <…> Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен», - написал артист в публикации.

Леблан признался, что при мыслях о Перри на его лице возникает улыбка, он никогда не забудет близкого друга.

О смерти Мэтью Перри стало известно 28 октября. Артист утонул в джакузи у себя дома. Ему было 54 года.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Сериалы Кино Актеры
14 ноября 2023, 23:08
Телеведущей Елене Летучей с супругом одобрили туристическую визу США на три года
Кинопоиск
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Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью — им с мужем оформили туристическую визу США на три года. Фотографию с визами знаменитость разместила в социальной сети.

На ней Елена Летучая и ее супруг бизнесмен Юрий Анашенков демонстрируют визы. В посте телеведущая прорекламировала туристическую фирму, которая помогла в оформлении бумаг.

Летучая подчеркнула, что благодаря этой помощи визы сделали очень быстро, они с мужем смогли совместить запланированную поездку на Маврикий с подачей заявления на визу. Летучая отметила, что у консула было очень много вопросов.

«И для особо умных - мы не собираемся уезжать из России, мы любим путешествовать», - заявила Летучая.

Европейские туристы стали чаще посещать Россию. Объем выдачи туристических виз европейцам вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские визы в целом стали выдавать реже на 10%, но процент выдачи туристических виз увеличился.

США Туризм
14 ноября 2023, 19:15
«Наркоманом не был». Панкер назвал скончавшегося основателя «Алисы» хорошим парнем
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Экс-гитарист и один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин был хорошим человеком и не увлекался наркотиками. Об этом сообщил «360» концертный директор группы «Кукрыниксы», продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Гудков, известный под прозвищем Панкер.

«Я был с ним знаком, но подробностей не знаю. Один из основателей группы „Алиса“, играл с самого начала, играл на многих культовых альбомах», - отметил собеседник «360».

Шаталин покидал рок-коллектив, но потом возвращался. По какой причине гитарист так поступал, Панкер не знает. После «Алисы», по словам Гудкова, музыкант играл в разных петербургских группах.

«Он хороший был парень. <…> Он не был наркоманом, он пил как все - умеренно. Не знаю, что там случилось», - сказал концертный директор «Кукрыниксов».

Собеседник «360» уточнил, что общался с Шаталиным в прошлом, а в последнее время связь с ним не поддерживал. Как и когда пройдет прощание с гитаристом, Панкер пока не знает. Однако он выразил уверенность, что всю информацию опубликуют на официальном сайте «Алисы», поскольку фронтмен рок-группы Константин Кинчев относится к таким вопросам очень серьезно.

«Он в свое время похоронил Святослава Задерию, который тоже был основателем „Алисы“. Кинчев делал отпевание. Я думаю, что здесь будет то же самое», - заключил Гудков.

Группа «Алиса» сообщила о смерти Андрея Шаталина на своей странице во «ВКонтакте». Сооснователь рок-коллектива скончался на 64-м году жизни. Причину смерти музыканта официально пока не назвали.

Музыка
14 ноября 2023, 18:58
«Очень большая утрата». Солист группы «Черный квадрат» — о смерти Шаталина
Unsplash
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Один из основателей рок-группы Алиса Андрей Шаталин умер в возрасте 64 лет. Солист музыкального коллектива «Черный квадрат» Игорь Соколов в беседе с «360» выразил соболезнования родственникам гитариста и отметил, что его уход из жизни — большая утрата.

Он признался, что не был близко знаком с Шаталиным, но несколько раз с ним общался и у них были общие друзья.

«Хочу выразить свои соболезнования. Когда творческие люди куда-то уходят, это очень большая утрата для всех», - отметил Соколов.

Он добавил, что хотел лучше познакомиться с музыкантом, но не успел этого сделать. Известие о смерти Шаталина ошеломило Игоря Соколова - он не мог подумать, что талантливый человек скоро уйдет из жизни.

«У меня товарищ с ним знаком близко и хотел меня с ним близко познакомить. [Выражаю] соболезнования родственникам… чтобы держались», - сказал участник группы «Черный квадрат».

Он констатировал, что болезнь может настигнуть любого человека, и признался, что на днях ему самому поставили серьезный диагноз, из-за которого придется перенести или отменить тур группы «Черный квадрат» по России.

«Такая ситуация со мной произошла, со всеми бывает. <…> Все под богом ходим», - заключил исполнитель.

Сообщение о смерти Шаталина опубликовал коллектив легендарной рок-группы «Алиса». Официальных данных о причине смерти основателя «Алисы» пока нет.

Музыка
14 ноября 2023, 17:33
Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до следующего года
РИА «Новости»
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В Москве 14 ноября состоялось судебное заседание, на котором отклонили жалобу на продление меры пресечения для блогера Елены Блиновской. Она останется под домашнем арестом до 26 января 2024 года, сообщил ТАСС.

«Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения», - процитировало агентство судью.

До этого в Замоскворецком суде Москвы приняли решение продлить Блиновской домашний арест до 26 января 2024 года.

Полицейские задержали блогера в конце апреля, когда она пыталась уехать из России на арендованной машине. При себе у Блиновской были билеты на самолет в другую страну. Она проходит по делу об уклонении от уплаты 918 миллионов рублей налогов и легализации преступных денег и имущества.

Блиновскую заподозрили в нарушении домашнего ареста. Сама «королева марафонов» заверила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО.

Налоги Москва 2023 Задержание блогера Елены Блиновской

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