Звезда «Бумбараша» Наталья Дмитриева умерла в Петербурге
Из жизни ушла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева, известная по роли Варвары в советском фильме «Бумбараш». Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, где актриса прослужила 43 года.
Дмитриева умерла после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Иных комментариев о ее кончине в театре не привели.
Актриса успела сыграть множество ролей на сцене петербургского учреждения культуры. За ее плечами - порядка 40 киноработ.
Коллеги артистки подчеркнули, что зрители нескольких поколений застали игру Дмитриевой. В частности ее помнят по роли Варвары в киноленте «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народницкого, а также Виктории в картине «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича.
Кроме того, актриса сыграла Людмилу в фильме «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко и Елену в «Невозвращенце» Сергея Снежкина.