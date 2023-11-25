Звезда «Бумбараша» Наталья Дмитриева умерла в Петербурге

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Дмитриева умерла после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Иных комментариев о ее кончине в театре не привели.

Актриса успела сыграть множество ролей на сцене петербургского учреждения культуры. За ее плечами - порядка 40 киноработ.

Коллеги артистки подчеркнули, что зрители нескольких поколений застали игру Дмитриевой. В частности ее помнят по роли Варвары в киноленте «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народницкого, а также Виктории в картине «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича.

Кроме того, актриса сыграла Людмилу в фильме «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко и Елену в «Невозвращенце» Сергея Снежкина.