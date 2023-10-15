Звезда «Бэтмена» заявил об уходе из кино

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«Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Сейчас я могу рассчитывать только на роли 90-летних стариков, ну или 85-летних. Так почему не закончить на этой ноте?» - сказал Кейн.

По его словам, три года назад он думал, что уже не вернется в кино, но ему предложили сыграть в фильме «Великий беглец». Он три раза отказывался от предложения, но потом влюбился в образ главного героя - ветерана Второй мировой войны Берни Джордана. По сюжету, он сбегает из дома престарелых, чтобы отравиться во Францию на празднование 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии.

Свой актерский путь Кейн начал в 1950 году, популярность ему принесла роль офицера британской армии в исторической драме «Зулусы» (1964) режиссера Сая Эндфилда. Кейна шесть раз выдвигали на премию «Оскар» и дважды он получил ее за лучшие мужские роли второго плана - в комедии Вуди Аллена «Ханна и ее сестры» и драме Лассе Халльстрема «Правила виноделов». На счету актера также три «Золотых глобуса» и множество других наград.

В 2000-х годах Кейн снимался в фильмах Кристофера Нолана, включая трилогию о Бэтмене, в которой британец сыграл роль дворецкого Альфреда.