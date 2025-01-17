17 января 2025, 22:36

Звезда «Аноры» Юрий Борисов стал лицом банка спермы в США

РИА «Новости»
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Американский банк спермы разместил на своем рекламном баннере фотографию российского актеры Юрия Борисова, получившего известность в США благодаря фильму «Анора». Видеозапись с улиц Лос-Анджелеса опубликовали пользователи соцсети X.

На рекламном баннере банка спермы Cryobank изображен российский актер, призывающий американок воспользоваться услугами компании.

«Хочешь, чтобы твой малыш выглядел как Юра Борисов из „Аноры“? Мы здесь, чтобы помочь тебе!» - гласит надпись.

Неизвестно, знает ли Борисов о том, что его фотографию использовали в рекламе американской компании. Также под вопросом, сколько таких баннеров всего разместили в Лос-Анджелесе.

Помимо этого, нет информации, что Борисов обращался в этот банк спермы.

Ранее кинокритик Александр Шпагин признался , что «Анора» произвела на него сильное впечатление, но так и не понял, почему широкую популярность получил Юра Борисов. На его взгляд, большее признание заслужил актер Марк Эйдельштейн.

США Дети Соцсети Фильмы Актеры Юра Борисов
17 января 2025, 18:28
Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку электровелосипеда в неположенном месте
Global Look Press
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Актера Тимоти Шаламе оштрафовали на 65 фунтов (чуть более восьми тысяч рублей) за то, что он приехал на премьеру фильма «Совершенный незнакомец» о Бобе Дилане в Лондоне на электровелосипеде и припарковал его на красную дорожку. Об этом сообщила газета The Guardian.

Шаламе объяснил, что приехал на электровелосипеде из соображений экологии и чтобы не попасть в пробки. Актер назвал свою акцию неплохой рекламой и считает «ужасным», что его оштрафовали.

Однако журналисты задались вопросом, откуда взялась такая сумма штрафа - прокатная компания удерживает за нарушения не более 20 фунтов, а в лондонском муниципалитете заявили, что не выписывали Шаламе квитанцию.

Актер сыграл в фильме главную роль. Фанаты, посмотрев тизер, высоко оценили его работу , в том числе вокал, и сошлись во мнении, что эта картина достойна «Оскара».

Штрафы Лондон Кино Актеры Экология
17 января 2025, 16:28
Моргенштерн попал под уголовное дело за нарушение закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Рэпера Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы, соообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Столичный следователь принял решение о привлечении Моргенштерна Алишера Тагировича* <…> в качестве обвиняемого по уголовному делу, <…> о чем принято решение объявить под расписку ему и его защитникам», - заявил источник агентства.

Рэпера заподозрили в уклонении от обязательств иноагента. Если суд признает его виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин подтвердил эту информацию. Правозащитник заявил, что артист свою вину не признает, и они намерены доказывать это в суде. По его словам, при включении рэпера в реест иноагентов Минюст ссылался на на статью 2.1 272-ФЗ, которая утратила силу в декабре 2022 года.

«Мы считаем включение Моргенштерна* в реестр иностранных агентов незаконным и необоснованным. <…> При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», - сказал Жорин в разговоре с ТАСС.

В начале 2025 года рэпер угодил в скандал после выступления во Франции: он упал прямо во время выступления в Куршавеле, когда исполнял песню «Кадиллак». Сам подняться артист не смог, поэтому на помощь ему пришли зрители. Позже свое поведение на корпоративе он объяснил тем, что у него есть психологические проблемы.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Суд Адвокаты Моргенштерн Иноагенты
17 января 2025, 05:59
Брюс Уиллис впервые появился на публике после объявления диагноза «деменция»
РИА «Новости»
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Актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как ему диагностировали деменцию. Об этом сообщили на сайте ABC News.

Актер встретился с офицером полиции Лос-Анджелеса и пожал ему руку, поблагодарив за борьбу с масштабными лесными пожарами. Он также сфотографировался с полицейскими. На кадрах актер в куртке, бейсболке и кроссовках.

Его супруга Эмма Хемминг Уиллис поделилась видеозаписью в соцсетях.

«Судя по всему, это был первый выход актера на публику после того, как в феврале 2023 года ему диагностировали лобно-височную деменцию», - уточнило издание.

Супруга Уиллиса написала под видео, что актер, когда видел сотрудника службы спасения, никогда не упускал возможности поблагодарить его «сердечным рукопожатием».

Ранее появилась информация, что лидер рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отправится на гастроли , чтобы заново отстроить свой особняк, сгоревший из-за лесных пожаров в Калифорнии.

Болезни Голливуд Видео Полиция Актеры Брюс Уиллис
17 января 2025, 03:33
Трамп выбрал трех известных актеров спецпосланниками в Голливуде
РИА «Новости»
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Спецпосланники помогут избранному президенту США Дональду Трампу возродить былую мощь Голливуда. Ими стали актеры Мел Гибсон, Джон Войт и Сильвестр Сталлоне. Республиканец объявил об этом в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Голливуд великим, но проблемным местом. Он представил Гибсона, Войта и Сталлоне как доверенных лиц в этом районе.

«В качестве моих спецпосланников они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее», - заявил политик.

Самый младший из них, Гибсон, потерял дом во время разрушительного пожара в Пасифик-Палисейдс и на Голливудских холмах. Он заявил журналистам, что возгорание выгодно строительным компаниям , и не исключил версию о поджоге. По мнению актера, девелоперы захотят построить на освобожденной огнем земле небоскребы.

США Кино Голливуд Дональд Трамп Калифорния

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