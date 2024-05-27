27 мая 2024, 13:13

Звезда 90-х столкнулась с риском потерять голос

Global Look Press
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Певица Марина Хлебникова обратилась за помощью к врачам из-за проблем с голосом. Звезда 90-х осипла из-за чрезмерного курения и испугалась онеметь, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, специалисты обнаружили у певицы нарушение речи, которое проявляется в снижении тонуса голосовых связок, хрипоте и прерывистом звучании. Более того, о риске потерять голос ее предупреждали еще в 2021 году. Хлебниковой порекомендовали обратиться к фониатру.

В ноябре 2021-го певица пострадала в результате серьезного пожара, произошедшего в ее квартире. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Спустя два с половиной года после трагедии Хлебникова, которая так и не сумела полностью поправить свое здоровье, выступает на публике редко и с трудом передвигается.

Пожары Курение Марина Хлебникова
27 мая 2024, 13:02
Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге
Global Look Press
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Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова вновь официально зарегистрировали свои отношения. О повторном браке артиста сообщил StarHit.

По данным издания, 26 мая пара расписалась в одном из московских ЗАГСов. Затем молодожены отправились отмечать свадьбу в ресторан. Торжество прошло в закрытой обстановке, певец пока предпочел не комментировать эту информацию.

В первый раз Агаларов и Гаврилова поженились летом 2018 года после пяти лет отношений. Тогда пара отметила свадьбу с размахом, пригласив около 250 гостей. Спустя два года супруги решили развестись. Пара воспитывает общую дочь Афину и сына Гавриловой от прошлых отношений.

На этот раз список приглашенных на свадьбу оказался более коротким. Тем не менее для гостей на сцене выступил Джа Халиб, который нечасто появляется в столице. Кроме того, мероприятие посетил Баста, который исполнил песню «Сансара».

Ранее гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева сфотографировалась в купальнике и без обручального кольца. Подписчики заподозрили проблемы в браке спортсменки и комика Павла Воли.

Семья Концерты Свадьбы Музыка Шоу-бизнес
27 мая 2024, 12:45
Утяшева снялась в бикини без обручального кольца, подогрев слухи о разводе
Global Look Press
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в бикини и без обручального кольца. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Утяшева и комик Павел Воля поженились в 2012 году. Шоумен предложил гимнастке стать его супругой на кухне, когда она готовила борщ. По словам спортсменки, в тот момент она чистила картошку и не ожидала предложения руки и сердца. Она также объяснила, что покорила юмориста заботой и вниманием. Он влюбился после того, как телеведущая приготовила ужин и убрала квартиру.

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«Сезон купальников считаю официально открытым», - написала она.

Утяшева запечатлела себя, стоя перед зеркалом, в ярко-розовом бикини с принтом. Она немного подогнула ногу и положила правую руку на живот. Многие заметили, что на безымянном пальце не было обручального кольца. Это спровоцировало слухи о проблемах в браке.

Спортсмены Семья Шоу-бизнес
27 мая 2024, 11:46
Алеся Кафельникова снялась топлес для журнала
Global Look Press
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Дочка теннисиста Евгения Кафельникова Алеся после долгого затишья появилась на обложке журнала Marie Claire. Издание разместило пикантные снимки модели в Instagram*.

Алеся Кафельникова исчезла из публичного поля в начале года. Она не появлялась в соцсетях несколько месяцев. Однако сейчас модель предстала на снимках с полуобнаженной грудью. На ней надет расстегнутый черный пиджак свободного кроя, а также былые трусы поверх темных колготок.

Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, атласными перчатками с бантами и остроносыми туфлями на каблуках.

Помимо этого Кафельникова позировала и в других не менее откровенных образах. В частности, в боди и облегающем комбинезоне, а также обнаженной, стоя спиной к фотографу.

Ранее супермодель Ирину Шейк сняли в необычных образах для журнала Print Magazine. На одном из снимков она предстала без бюстгальтера.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Модели
27 мая 2024, 11:30
Стало известно о состоянии госпитализированной Немоляевой
Global Look Press
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Актриса Светлана Немоляева идет на поправку после госпитализации. Она сдала первый отрицательный тест на коронавирус, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, состояние 87-летней Немоляевой стабилизировалось. Народную артистку РСФСР могут выписать в ближайшие дни, если ее восстановление будет идти в таком же темпе.

Звезда «Служебного романа» оказалась в одной из московских больниц 19 мая. Ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Немоляева рассказала, что переносит заболевание достаточно легко. Актриса добавила, что сильно расстроилась, так как пришлось отменить ближайшие концерты с ее участием.

Больницы Актеры

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