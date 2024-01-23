23 января 2024, 03:55

Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан попал в больницу с сердечным приступом

Global Look Press
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Британский актер, звезде фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнана попал в больницу в Португалии с симптомами сердечного приступа. Причиной послужили ядовитые гусеницы, сообщило издание Daily Mail.

Дорнан поехал в Португалию в отпуск с другом, ведущим программы Good Morning Britain Гордоном Смартом. Оба почувствовали недомогание на второй день отдыха. Смарт сам обратился в больницу, а после выписки он обнаружил, что у Дорнана те же симптомы. Мужчины жаловались на онемение конечностей.

По информации газеты, врачи установили, что симптомы вызваны отравлением при контакте с ядовитыми гусеницами, которые обитают на полях для гольфа на юге Португалии.

«И оказывается, что на юге Португалии на полях для гольфа обитают гусеницы, которые способны убивать собак и вызывать у мужчин от 40 лет сердечный приступ», - заявил Смарт.

В США шестилетний ребенок отравился наркотиками по неосторожности матери. Ребенок съел конфеты для взрослых, содержащие разрешенный к продаже каннабиноид.

Больницы Врачи Мужчины Актеры
23 января 2024, 03:47
Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом»
РИА «Новости»
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Украинский режиссер и бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина высказала свое мнение о злопыхателях вокалистки Аллы Пугачевой. В эфире своего YouTube-канала женщина назвала артистку «скифским золотом».

«Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что в прошлом мои приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное „скифское золото“», - сказала она.

По словам Крапивиной, коллеги Пугачевой, которые сегодня ее критикуют, раньше вздрагивали, если слышали звук шин приближающейся машины звезды.

Ранее певец Юлиан рассказал про отношения с Аллой Борисовной. По его словам, он встретился с артисткой только один раз - на премьере фильма «Мама». После показа он и актриса Нонна Мордюкова втроем сидели на банкете. В тот вечер певица спросила у вокалиста, почему он не обращался к ней за помощью. Он ответил, что не хотел тревожить звезду.

Алла Пугачева
23 января 2024, 01:20
Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
Freepik
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Гитарист, певец и автор текстов композиций музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (известный под псевдонимом Ефр) скончался в Санкт-Петербурге на 52-м году жизни. Об этом рассказал редактор сайта «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в Telegram-канале.

«Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», - написал он.

Markscheider Kunst образовали в 1992 году в Петербурге. Сначала музыкальный состав выступал с песнями в стиле рокабилли, потом в его репертуаре начали появляться треки с элементами блюза. Позже артисты пели латино, ямайские и этнические мотивы.

По мнению поклонников, Markscheider Kunst были одними из первых, кто исполнял на российской рок-сцене композиции в стиле ска, афробит и сальса. Песни группы звучали в фильмах «Кислород», «Любовь в большом городе - 2», «Питер FM» и других.

Санкт-Петербург Песни Россия
23 января 2024, 00:40
Полина Гагарина показала полуобнаженные снимки с отпуска на Мальдивах
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина опубликовала откровенные фото с отпуска на Мальдивах. Звезда разместила их в Instagram*.

На кадрах вокалистка стоит на фоне моря в красном раздельном купальнике, который состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера без бретелей. Поверх пляжного наряда блондинка повязала парео с черно-белым узором.

«Золотой час», - подписала фотографии певица.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина покинула студию шоу «Голос» из-за поведения одной из участниц проекта. Девушка исполнила композицию звезды «Спектакль окончен», после чего к ней повернулись судьи Владимир Пресняков и сама артистка. Звезда предложила участнице спеть с ней дуэтом. Когда они исполнили песню, то партнерша выбрала команду Владимира. Это ранило Гагарину, потому что подобные ситуации происходили с ней постоянно.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Отпуск Соцсети Россия
22 января 2024, 22:30
Будет как все. Блиновскую после суда отправили в СИЗО-6
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Автора «Марафона желаний» блогера Елену Блиновскую после заседания Замоскворецкого суда отправили в СИЗО-6. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

«В судебном заседании установлено, что обвиняемая нарушила ранее избранную ей меру пресечения. <…> После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», - говорится в сообщении прокуратуры.

Telegram-канал Shot сообщил, что Блиновской не выделили спецтранспорт, поэтому автозак проехал по Москве и собрал других арестованных девушек из судов и отделений полиции. В СИЗО «королева марафонов» будет сидеть на общих условиях - мыть полы в камере, туалете и питаться наравне с другими сокамерницами.

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года. В СК блогеру также предъявили новые обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей», ей грозит до 16 лет лишения свободы.

Суд Блогеры Аресты Полиция Задержание блогера Елены Блиновской Москва

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