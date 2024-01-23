Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан попал в больницу с сердечным приступом

Дорнан поехал в Португалию в отпуск с другом, ведущим программы Good Morning Britain Гордоном Смартом. Оба почувствовали недомогание на второй день отдыха. Смарт сам обратился в больницу, а после выписки он обнаружил, что у Дорнана те же симптомы. Мужчины жаловались на онемение конечностей.

По информации газеты, врачи установили, что симптомы вызваны отравлением при контакте с ядовитыми гусеницами, которые обитают на полях для гольфа на юге Португалии.

«И оказывается, что на юге Португалии на полях для гольфа обитают гусеницы, которые способны убивать собак и вызывать у мужчин от 40 лет сердечный приступ», - заявил Смарт.

В США шестилетний ребенок отравился наркотиками по неосторожности матери. Ребенок съел конфеты для взрослых, содержащие разрешенный к продаже каннабиноид.