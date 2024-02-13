13 февраля 2024, 15:48

«Звал врачей из-за болей». Источник сообщил о состоянии Петросяна в больнице

РИА «Новости»
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Известного юмориста Евгения Петросяна, попавшего в больницу из-за перелома предплечья, пока не прооперировали, сообщил источник «360». По его информации, накануне вечером артист жаловался на боли, врачи приняли необходимые меры, чтобы облегчить его состояние.

«В девять вечера звал из-за болей, обезболивающие сделали. Протокола операции пока нет, готовят», - уточнил собеседник «360».

О госпитализации Петросяна стало известно 12 февраля. По имеющимся данным, комик получил травму , когда гулял в центре Москвы. Он поскользнулся, упал и сломал предплечье. По данным «360», его доставили в Боткинскую больницу, пока наложили гипс, но на этом лечение не закончится - артисту требуется провести операцию.

Супруга юмориста в больницу к мужу не приехала - она находится в Пекине, и свою поездку в Китай из-за ЧП прерывать не стала.

По информации Mash, ночью 13 февраля Петросяну стало хуже. Медики, по словам источника Telegram-канала, выявили у него обострение хронической гипертонии.

Больницы Евгений Петросян
13 февраля 2024, 15:44
Объявленный в розыск блогер Mellstroy сбежал из ОАЭ из-за уголовного дела
РИА «Новости»
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Российский блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него в арабской стране возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Бурим снимал видео в одном из местных клубов. На одном из них он назвал посетителя животным. Оскорбленный мужчина, увидев ролик в Сети, потребовал от Mellstroy извинений. Не получив их, он подал заявление в полицию.

Буриму пришлось срочно покинуть ОАЭ и отправиться в Турцию. Теперь блогер стал фигурантом уголовных дел сразу в двух странах - в Белоруссии за уклонение от армии, в ОАЭ - за оскорбление гражданина. Кроме того, МВД России объявило его в розыск. Это подтверждается материалами базы розыска силового ведомства.

Российский блогер Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим) сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него в арабской стране возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Турция Россия Мужчины ОАЭ Стример Mellstroy избил модель
13 февраля 2024, 13:47
Самочувствие Евгения Петросяна резко ухудшилось
РИА «Новости»
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Ночью 13 февраля у артиста Евгения Петросяна в больнице подскочило давление. Медики стабилизировали состояние, сообщил Telegram-канал Mash.

Юморист резко почувствовал себя плохо и вызвал в палату медиков. По информации канала, его самочувствие ухудшилось из-за обострения гипертонии. Давление медики снизили.

Артиста госпитализировали с переломом правого плеча. Источник «360» сообщил, что ему поставили гипс и назначили операцию.

«Известия» уточнили, что хирургическое вмешательство проведут через несколько дней, когда спадет отек. До тех пор Петросян останется под наблюдением врачей.

Жена 78-летнего юмориста Татьяна Бурхунова , несмотря на случившееся, решила не прерывать отпуск и возвращаться из Китая в Россию. Она выкладывала фотографии в соцсетях, не комментируя состояние супруга.

Здравоохранение Болезни Евгений Петросян
13 февраля 2024, 09:02
Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали с ковидом
РИА «Новости»
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Сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева — модельера Егора Зайцева— госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева - модельера Егора Зайцева- госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Модельера увезли в больницу, так как он жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. В медицинском учреждении у него диагностировали СOVID-19. Егору сделали противовирусную терапию моноклонами, чтобы не развилось тяжелое поражение легких.

Помимо ковида, врачи обнаружили у сына Зайцева железодефицитную анемию тяжелой степени. Чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови, Егору сделали переливание крови. Модельер пока находится в больнице. Он останется в медицинском учреждении до тех пор, пока его самочувствие не нормализуется.

Отец модельера Вячеслав Зайцев скончался почти год назад - 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет. Известный кутюрье долгое время серьезно болел. Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове. Его сын в беседе с «360» сообщал, что в доме модельера в деревне Каблуково в Подмосковье сделают музей.

Больницы Врачи Москва
13 февраля 2024, 04:00
Анна Семенович снялась в кружевном белье
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии, представ в кадре в нижнем белье с кружевами. Певица выложила снимки в Stories в своем Instagram*-аккаунте.

На кадрах 45-летняя артистка примерила темно-синий кружевной комплект нижнего белья. Поверх него она надела ярко-розовый плащ с глубоким декольте, частично продемонстрировав грудь. Семенович также сделала укладку и мейкап, выбрав нейтральные тона.

До этого певица опубликовала снимки, на которых она показала фигуру в черном кружевном белье, сообщила «Газета.ru».

Прошлой осенью Семенович снялась в откровенном видео , запечатлев себя без одежды и косметики. Артистка лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую прозвали «самой сексуальной хоккеисткой» на планете, показала фото в черном нижнем белье. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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