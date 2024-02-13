«Звал врачей из-за болей». Источник сообщил о состоянии Петросяна в больнице

«В девять вечера звал из-за болей, обезболивающие сделали. Протокола операции пока нет, готовят», - уточнил собеседник «360».

О госпитализации Петросяна стало известно 12 февраля. По имеющимся данным, комик получил травму , когда гулял в центре Москвы. Он поскользнулся, упал и сломал предплечье. По данным «360», его доставили в Боткинскую больницу, пока наложили гипс, но на этом лечение не закончится - артисту требуется провести операцию.

Супруга юмориста в больницу к мужу не приехала - она находится в Пекине, и свою поездку в Китай из-за ЧП прерывать не стала.

По информации Mash, ночью 13 февраля Петросяну стало хуже. Медики, по словам источника Telegram-канала, выявили у него обострение хронической гипертонии.