«Зритель обязательно оценит». Илья Резник предложил необычную альтернативу Киркорову

В качестве альтернативы современным «голубым огонькам» артист предложил поставить записи 70-х и 80-х годов.

«В них звучали самые лучшие песни, которые живут до сих пор. Зритель обязательно оценит, когда увидит в новогоднюю ночь прекрасных советских звезд, и скажет: „Спасибо!“», - заявил он.

Шквал критики обрушился на некоторых представителей российского шоу-бизнеса после их появления на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал небольшое количество одежды. Среди приглашенных оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, а также Филипп Киркоров.

После вечеринки многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут» и даже был не в курсе «характера событий». Когда певец понял суть мероприятия, то сразу покинул его.