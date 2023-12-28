28 декабря 2023, 05:15

«Зритель обязательно оценит». Илья Резник предложил необычную альтернативу Киркорову

РИА «Новости»
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Известный поэт и актер Илья Резник заявил, что зрители ничего не потеряют, если певец Филипп Киркоров не будет участвовать в новогодних программах по телевидению. Об этом он заявил в беседе с сайтом mk.ru.

В качестве альтернативы современным «голубым огонькам» артист предложил поставить записи 70-х и 80-х годов.

«В них звучали самые лучшие песни, которые живут до сих пор. Зритель обязательно оценит, когда увидит в новогоднюю ночь прекрасных советских звезд, и скажет: „Спасибо!“», - заявил он.

Шквал критики обрушился на некоторых представителей российского шоу-бизнеса после их появления на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал небольшое количество одежды. Среди приглашенных оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, а также Филипп Киркоров.

После вечеринки многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут» и даже был не в курсе «характера событий». Когда певец понял суть мероприятия, то сразу покинул его.

Скандалы Филипп Киркоров Песни Актеры Телевидение
28 декабря 2023, 02:14
Группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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Группа «Ленинград» Сергея Шнурова выпустила песню о скандально прославившейся «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. Музыкальную композицию опубликовали в YouTube.

Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия. В словах песни высмеяли вечеринку, где собрались представители российского шоу-бизнеса.

«Голые - теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», - такие строчки есть в тексте песни.

Волна негатива обрушилась на некоторых звезд России после их появления на вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Среди гостей оказались исполнители Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие.

Когда о событии узнали поклонники знаменитостей, то негативно отреагировали. После этого многие артисты опубликовали видеообращения с извинениями. Киркоров заявил, что пришел туда «на пять минут».

Филипп Киркоров Песни Лолита Милявская Сергей Шнуров Анастасия Ивлеева
28 декабря 2023, 01:46
Актриса Марина Александрова покинула Россию
РИА «Новости»
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Актриса Марина Александрова улетела из России. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

«Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми, понять, что в Шанхае найден любимый Париж и вспомнить вкус пельменей, хоть их и называют здесь дим самами, что не говори, раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по полной», - заявила она.

К публикации артистка прикрепила несколько фотографий с отпуска. На них звезда гуляет по китайским улицам в пальто шоколадного цвета, ярком оранжевом шарфе, свободных джинсах и темных очках. На некоторых снимках позируют дети звезды - сын Андрей и дочь Екатерина.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию из США, после новогодних каникул снова улетит в Америку. По данным журналистов, вокалистка приехала на родину для выступления на праздничных корпоративах.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Отпуск Актеры
28 декабря 2023, 00:11
Костомаров с Домниной станцевали танец из сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной исполнил танец из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео спортсмен выложил в своем Telegram-канале.

Костомаров и Домнина на стадионе станцевали под песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», которая звучала в сериале. Видео фигурист подписал: «Идем в ногу со временем с моей роднулей».

Костомаров впервые после болезни вышел на публику на коньках на ледовом шоу Ильи Авербуха 17 декабря. Он исполнил номер с Домниной, а также со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой. Олимпийские чемпионы исполнили программу «Кармен», с которой победили на играх в Италии.

Спортсмены Сериалы Песни Видео Роман Костомаров
28 декабря 2023, 00:08
Киркорова убрали с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все»
РИА «Новости»
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Певца Филиппа Киркорова убрали с постера фильма «Иван Васильевич меняет все» и поместили вместо него комика Павла Волю. Новую афишу опубликовали на сайте телеканала ТНТ.

В комедии Киркоров сыграл императора Петра I. На рекламном плакате его место теперь занимает Павел Воля в белом парике со свитком в руках.

Ранее стало известно, что провайдер заблокировал сайт Киркорова. Еще вчера портал работал, а теперь после перехода по ссылке показывается сообщение с ошибкой 4030. По данным поставщика услуг, причину ограничения отправили владельцу домена на электронную почту, а пользователям рекомендовали зайти позже.

Певец столкнулся с волной негатива после участия в скандальной «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. На мероприятие гости пришли практически без одежды, танцевали и веселились в таком виде. Позже Киркоров записал видеобращение , где заверил, что пришел туда «на пять минут».

Скандалы Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева

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