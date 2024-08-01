«Знай русских». Бузова отреагировала на попадание в мировой чарт Billboard

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«Я уже больше суток нахожусь в дороге, и пока я летела, мой трек „Без дел“ оказался в мировом чарте Billboard», - рассказала певица.

Бузова поблагодарила поклонников за поддержку. Она напомнила, что премьера песни состоялась в 2021 году и наконец она попала в мировой чарт.

«То ли еще будет. Знай наших, знай русских», - заключила певица.

В ноябре 2023 года хит певицы Каты Лель «Мой мармеладный» покорил мировые чарты. В рейтинге Spotify песня разместилась на пятой строчке, обогнав композиции таких артистов, как Тейлор Свифт и Канье Уэст.