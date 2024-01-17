17 января 2024, 00:49

«Знаменитый польский режиссер». В США переписали биографию Андрея Тарковского

РИА «Новости»
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Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского «польским режиссером». Такое пояснение журналисты сделали в сноске к интервью российского режиссера Алексея Германа-младшего.

Американские журналисты взяли интервью у Алексея Германа на международном фестивале молодого кино в Макао. Речь в беседе шла о попытках «отмены» российской культуры и отстранении российских режиссеров от участия во многих международных фестивалях после начала конфликта на Украине. На это Герман напомнил, что фильмы Андрея Тарковского тоже никогда не показывали на международных фестивалях, что не делает их менее великими. В сноске к статье журналисты написали, что Тарковский - «знаменитый польский режиссер».

Ранее шведский режиссер и сценарист Ингмар Бергман назвал фильмы Тарковского чудом , а его самого - величайшим режиссером. По мнению Бергмана, Тарковский смог выразить то, что он сам всегда хотел сказать, но не знал, как.

США Кино Режиссер Фильмы Интервью Фестивали
17 января 2024, 00:51
Новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей поступил в суд
РИА «Новости»
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Коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за «голую» вечеринку приняли в Таганском суде. Информацию указали в карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Соответчиком по иску выступил ПАО «МТС». Сумма требуемой компенсации с момента отклонения предыдущего иска составляет миллиард рублей. Заявление подали от имени 23 человек.

Инициативная группа по главе с актером Александром Иншаковым ранее обратилась в Хамовнический райсуд с коллективным иском против Ивлеевой на миллиард рублей. Однако суд отклонил иск , поскольку выяснилось, что телеведущая не проживает в Хамовниках.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку в конце декабря. Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие звездные гости пришли туда в откровенных нарядах. После критики со стороны общественности Лефортовский суд оштрафовал блогера за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.

Суд Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева Москва
16 января 2024, 17:51
Гузеева решила создать бренд под своим именем
РИА «Новости»
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Заявки на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщило АГН «Москва».

Согласно данным издания, товарные знаки зарегистрированы по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 25, 35, 36, 41, 43 и 44. Это позволяет патенту производить и продавать от бренда косметические продукты и женскую одежду, в том числе и из латекса.

Кроме того, основатель торговой марки сможет предоставлять услуги в сфере гостиничного бизнеса, страхования и недвижимости, а также области дизайна, акушерства, пластической хирургии и психологии.

По данным Роспатента, заявления подала сама Лариса Гузеева, которая зарегистрирована в Москве. Телеведущая пока никак не прокомментировала это.

Ранее бизнесмены подали заявки на регистрацию бренда «Слово пацана».

Актеры Телевидение Москва
16 января 2024, 15:41
Артисту Евгению Герчакову вызывали скорую в Москве
РИА «Новости»
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Народному артисту России Евгению Герчакову потребовалась помощь врачей. Информация об этом появилась днем 16 января в ряде СМИ. О причинах вызова скорой актер рассказал в беседе с «360».

«Московский комсомолец» ранее распространил данные о том, что Герчакова якобы доставили в одну из больниц Москвы.

За время своей карьеры артист сыграл множество ролей в театральных постановках, кино и сериалах.

В 1991-м он исполнил роль Старухи в комедии «Стару-ха-рмса», директора оркестра в комедии «Ширли-мырли», Антонеску в сериале «Петр Лещенко. Все, что было», Николая Петровича в комедии «Бабушка легкого поведения» и других. Еще одна из наиболее известных киноработ Герчакова - роль Барана в музыкальном фильме-сказке «Мама».

«Все в порядке, скорую вызывали, слава богу, все хорошо, давление подскочило. Я еще с вами поживу», - сказал Герчаков.

Больницы Актеры Москва
16 января 2024, 15:22
Раскрыта личность автора видео поцелуя Джигурды трусов Волочковой
РИА «Новости»
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Скандальное видео, на котором актер Никита Джигурд публично ласкает и целует в трусы балерину Анастасию Волочкову, снял бывший администратор артиста, который уволился в прошлом году. Об этом Джигурда заявил в комментарии «360».

Он добавил, что продолжает возить гуманитарную помощь, и начавшийся скандал с видео ему совсем не нужен. По словам артиста, выгодоприобретатели - совсем другие люди. Их имена Джигурда пообещал назвать позже.

Скандальное видео С жалобой на распространение видео с балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой выступил председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

В беседе с «360» он заявил, что представители шоу-бизнеса своим поведением ведут к расколу общества.

Он призвал арестовать Волочкову и Джигурду на 15 суток, а также запретить все их выступления и закрыть площадки, где они работали. По словам общественника, артистам нужно заниматься гуманитарными миссиями в зону проведения специальной военной операции, чтобы стать примером патриотизма для остальных.

После слива скандального видео Волочкова сначала обвинила в публикации Никиту Джигурду. Но после вышла на настоящего виновника.

Как рассказал представляющий интересы балерины адвокат Роман Попов, артистка намерена написать заявление в полицию на автора съемки заявление в полицию за нарушение права на личную жизнь. Он добавил, что сейчас этот человек живет в Прибалтике.

Джигурда пояснял, что в объектив камеры попала закрытая часть репетиции спектакля для взрослых. Он подчеркнул, что запись сделали еще в прошлом году, после чего он начал ездить в Донбасс.

Он подчеркнул, что с бывшим сотрудником разошелся не очень хорошо, но этого человека поддержала Волочкова, которая не разобралась в ситуации и встала на его защиту.

«Обещала заработать с моим бывшим администратором огромные деньги», - заявил Джигурда.

Артист подчеркнул, что пока не знает, кто слил видео в сеть: его бывший администратор или Волочкова, но склоняется к мнению, что это его бывший сотрудник, так как балерину публикация скандальных кадров тоже возмутила.

«Я не знаю, почему богиня Волочкова решила грязно обвинить в сливе закрытой репетиции меня. Меня, который знал (и знаю) многие ее тайны. Несколько лет назад я стал единственным представителем шоу-бизнеса, который встал на ее защиту в скандале с бывшим водителем и других ее разборках», - добавил Джигурда.

Имени своего бывшего администратора артист не назвал.

Поддержка участников СВО Никита Джигурда подчеркнул, что его нельзя упрекнуть в отсутствии поддержки участников специальной военной операции. Он рассказал, что еще в прошлом году ездил в Донбасс и на передовую, где давал концерты.

Кроме того он подарил «УАЗ Патриот» командиру 95-го полка с позывным Сид, который работал на Угледарском направлении.

Скандалы Видео Актеры Анастасия Волочкова

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