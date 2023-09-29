Знаменитая кубанская певица покончила с собой в Москве

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Как указано в материале, в квартире певицы нашли предсмертную записку, в которой она попросила никого не винить в своей смерти.

«Устала мучиться и мучить! Не плачьте! <…> Ключи в почтовом ящике. У меня самая лучшая дочь!» - сказано в записке.

Светлана Заградская родилась в феврале 1946 года. Она была кубанской казачкой из станицы Анастасиевской. Заградская изучала фольклор и занималась культурно-просветительской деятельности.

Также она была кандидатом педагогических наук, руководила этнографическим объединением, входила в составы правления кубанского землячества в Москве и Союза журналистов России.

В 2020 году Заградская стала лауреатом 2-й степени Фестиваля «Александровская крепость». Кроме того, она выступила режиссером в картине «Сохрани и передай. Святки». Фильм сняли в 1992–1993 годах в родной станице Заградской.

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