«Злой рок». Наташа Королева подцепила загадочную болезнь за рубежом

По словам телеведущего Вадима Такменева, что члены жюри телешоу «Суперстар!» переписываются в «домашнем чате», где делятся своими проблемами, победами и неудачами. И уже складывается впечатление, что их как будто преследует злой рок.

«Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу», - заявил он.

Сама певица пока никак не прокомментировала новость об ухудшении своего самочувствия. При этом у Королевой уже запланированы концерты в России, которые могут сорваться из-за ее болезни.

В начале февраля народной артистке России Галине Бесединой понадобилась медицинская помощь. К ней прибыла бригада скорой помощи, но актриса отказалась от госпитализации.