18 февраля 2024, 23:49

«Злой рок». Наташа Королева подцепила загадочную болезнь за рубежом

РИА «Новости»
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Певица Наташа Королева заразилась неизвестной болезнью в США, куда уехала, чтобы навестить родственников. Об этом сообщил журнал «7 Дней».

По словам телеведущего Вадима Такменева, что члены жюри телешоу «Суперстар!» переписываются в «домашнем чате», где делятся своими проблемами, победами и неудачами. И уже складывается впечатление, что их как будто преследует злой рок.

«Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу», - заявил он.

Сама певица пока никак не прокомментировала новость об ухудшении своего самочувствия. При этом у Королевой уже запланированы концерты в России, которые могут сорваться из-за ее болезни.

В начале февраля народной артистке России Галине Бесединой понадобилась медицинская помощь. К ней прибыла бригада скорой помощи, но актриса отказалась от госпитализации.

Болезни Музыка Телевидение
18 февраля 2024, 22:03
Умерла актриса из фильма «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг
Pixabay
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Звезда турецкого кино и эстрады Севда Фердаг (настоящее имя Лютфие Думрул) умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на заявление Фонда кино Турции сообщил т елеканал Haberturk.

За свою карьеру актриса появилась в главных ролях и сериалов, и нескольких десятков фильмов, а также выступала как эстрадная певица с 1968 года.

В Фонде кино Фердаг назвали одной из ключевых актрис турецкого кинематографа. Она появлялась на экране в роли роковых женщин и всегда притягивала к себе море внимания.

Одной из главных она сыграла в фильме «Королек - птичка певчая». Картина 1966 года снятая по роману турецкого классика Решата Нюри Гютенкина пользовалась большим успехом в стране. Похоронят актрису на кладбище Куручешме.

Успех фильма вдохновил турецких продюсеров превратить фильм в мини-сериал. В 1986 году снятую телеверсию турецкого романа показали на советском телевидении.

Турция Кино Фильмы
18 февраля 2024, 19:52
«Ну, бывало, да». Моргенштерн дал странный ответ на вопрос о ВИЧ-статусе
РИА «Новости»
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Признанный иноагентом Алишер Моргенштерн* сделал неоднозначное заявление в ответ на прямой вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что у него якобы есть ВИЧ. Поинтересовался этим блогер Александр Зубарев, сообщил «Рамблер».

Издание обратило внимание на завирусившееся видео, на котором Зубарев и Моргенштерн* обсуждают предстоящий боксерский бой тиктокера Дани Милохина с Аджмалом Ханом из Индии.

Во время беседы Зубарев спросил музыканта о слухах, которые ходили по Сети несколько недель, о том, что Моргенштерн* якобы болен. Блогер прямо спросил: «У тебя есть ВИЧ?» «Ну, бывало, бывало, да», - ответил рэпер.

В комментариях к записи многие пользователи выразили уверенность, что он просто иронизирует.

Также отрывок видео с диалогом Зубарева с рэпером опубликовали в Telegram-канале «Светские хроники».

В начале февраля в Telegram-канале «Не Моргенштерн*» публиковали опровержение фейковой информации о том, что у музыканта якобы положительный ВИЧ-статус.

«Это клевета. Не верьте сообщениям, которые распространяют недобросовестные СМИ», - подчеркнули авторы сообщения.

В конце января стало известно, что Моргенштерну* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью Ксении Собчак. Сам музыкант при этом заявил, что не знает официальной причины произошедшего, а неофициальные не хочет озвучивать. После этого рэпер решил уехать в США.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Моргенштерн
18 февраля 2024, 03:38
Киркоров сменил образ ради съемок в «Маске»
РИА «Новости»
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Певца Филиппа Киркорова показали в тизере первого выпуска шоу «Маска» на сайте НТВ. Исполнитель участвовал в съемках пятого сезона в строгом костюме и в черном парике.

Артист отказался от привычного яркого образа и выбрал для появления в пилотном выпуске более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и стильные очки для зрения.

«Слава, твой образ навел на определенные мысли - даю слово пацана, возьму на заметку», - сказал исполнитель ведущему проекта Вячеславу Макарову.

Филипп Киркоров занял место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». В жюри традиционно вошли певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. В новых выпусках зрители передачи увидят приглашенных гостей - Диму Билана и Анатолия Цой. Премьера шоу состоится 18 февраля.

После посещения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой многие телеканалы объявили Филиппу Киркорову бойкот.

Исполнителя убрали из новогодних программ и стали отказываться от его концертов.

Филипп Киркоров Регина Тодоренко
17 февраля 2024, 23:47
Скончался актер из фильма «Академия пана Кляксы» Мацей Гжибовский
Freepik
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Польский актер театра и кино, театральный режиссер Мацей Гжибовский скончался за несколько дней до своего 82-го дня рождения. Об этом сообщил портал «Кино-театр.Ру».

Актер умер 16 февраля, причина смерти не указана. Российский зритель запомнил его по роли в польско-советском фильме «Академия пана Кляксы» Кшиштофа Градовского.

В активе артиста 23 работы, сниматься Гжибовский начал в 1968 году. Среди недавних работ роль в сербском сериале «Клан» и в польском фильме «У каждого свое лето». До 2007 года актер служил в театре имени Богуславского в Калише.

В Мексике после инсульта скончалась 78-летняя бывшая порнозвезда Саша Попович, выступавшая под псевдонимом Саша Монтенегро. Звезда фильмов для взрослых была замужем за экс-президентом Мексики Хосе Лопесом Портильо.

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