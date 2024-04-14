14 апреля 2024, 14:17

«Злобный карлик». В Сети раскритиковали Галкина за хвалу израильской ПВО

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на юмориста Максима Галкина* за похвалу в адрес сил противовоздушной обороны Израиля. Они упрекнули артиста в двуличности.

Галкин* в соцсети опубликовал видеоролик, в котором на камеру выпивает алкоголь и хвалит ПВО Израиля за отражение атак Ирана. В комментарии к публикации пришли русскоязычные пользователи.

«Злобный карлик! Как же его ломает и пучит! Максим, если ты хочешь забыть про Россию, общайся на других языках, а не на русском. Даже из уважения к прошлому не нужно вести себя так. Противно», - написал один из пользователей.

Другая подписчица Галкина* обвинила его в оправдании Израиля за убийство детей в секторе Газа.

«Просто позор! Быть отцом и наблюдать, как бомбят гражданское население, убивают детей! Не могла себе представить, что вы из этой породы», - добавила она.

После начала специальной военной операции Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал из России в Израиль.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Максим Галкин ПВО
14 апреля 2024, 13:44
Прах Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прах народного артиста России Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прах Ширвиндта предали земле на аллее кладбища, где также похоронены Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Инна Чурикова и Василий Лановой. По пожеланию семьи актера, церемония прошла в ряду родных и коллег покойного.

Ширвиндта не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Прощание с артистом состоялось в Театре Сатиры, после чего его кремировали.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры начался скандал из-за решения руководства отменить спектакль «Где мы?..» , часть труппы выступила против этого. Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснял ситуацию ошибками в управлении.

Художественный руководитель театра Сергей Газаров заявлял, что отмена спектакля была последней волей Ширвиндта.

Актеры
14 апреля 2024, 12:00
«Сердце остановили и завели обратно». Сын Куклачева раскрыл детали операции артиста
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Операция народного артиста РСФСР Юрия Куклачева длилась 3,5 часа, врачам пришлось останавливать сердце пациента. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.

«Операция прошла успешно, она длилась 3,5 часа, практически полночи. Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. <…> Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели», - рассказал он.

Дмитрий уточнил, что отцу поставили пять стентов-клапанов в сердце, он пребывает в тяжелом состоянии, но реабилитация проходит успешно.

«Пока врачи никаких прогнозов не дают - ни плюс, ни минус. Говорят: только нужно ждать, надеяться, что все обойдется. Динамика заключается в том, что с утра он мне звонил, давал ценные указания по сегодняшнему шоу. Говорил, что нужно сделать, каких животных выпускать. Так что положительная динамика существует. Молюсь, что скоро он поправится», - заключил сын артиста.

Об операции Куклачеву после обширного инфаркта стало известно в субботу, 13 апреля. Днем ранее его госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле».

Врачи
14 апреля 2024, 04:41
Найден считавшийся потерянным советский клип Пугачевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Клип певицы Аллы Пугачевой на песню «Белая панама» опубликовали на YouTube. В 1986 году это видео вырезали из новогоднего телеэфира, запись считалась утерянной. Об этом сообщила «Фонтанка».

Ранее стало известно, как Пугачева отметит свой 75-летний юбилей. По данным «Экспресс газеты», певица планирует устроить на Кипре большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Песню «Белая панама» написали поэт Леонид Дербенев и композитор Юрий Чернавский. Алла Пугачева исполняла ее в программе «Музыкальный ринг» и на фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве».

А вот музыкальное видео на эту песню редакторы новогоднего «Голубого огонька» вырезали. На Центральном телевидении его так и не показали. Копии записи отправили в ряд региональных телекомпаний. Позже это видео считалось утерянным.

Музыкальные клипы Песни Видео Музыка Алла Пугачева
14 апреля 2024, 03:24
Стало известно, как Пугачева отметит 75-летие
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева отметит свой 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Об этом написала «Экспресс газета».

По данным издания, певица планирует устроить большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Также журналисты сообщили, что Пугачева в честь 75-летия хочет провести концерт в Израиле и гастрольный тур по Европе, хотя сама певица о таких планах пока не рассказывала.

Ранее газета «Комсомольская правда» подсчитала, сколько Алла Пугачева заработала за годы своей карьеры. По данным издания, общий доход певицы составил около 14 миллиардов рублей. В частности, в 2019 году она заработала 50 миллионов рублей на юбилейных концертах, 30 миллионов - за фильм о певице и около 118 миллионов за выступления на корпоративах. В 2024 году певица выпустила новый альбом, который принес ей еще 20 миллионов.

Рубль Концерты Алла Пугачева Новый год

Новости по теме