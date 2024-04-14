«Злобный карлик». В Сети раскритиковали Галкина за хвалу израильской ПВО

Галкин* в соцсети опубликовал видеоролик, в котором на камеру выпивает алкоголь и хвалит ПВО Израиля за отражение атак Ирана. В комментарии к публикации пришли русскоязычные пользователи.

«Злобный карлик! Как же его ломает и пучит! Максим, если ты хочешь забыть про Россию, общайся на других языках, а не на русском. Даже из уважения к прошлому не нужно вести себя так. Противно», - написал один из пользователей.

Другая подписчица Галкина* обвинила его в оправдании Израиля за убийство детей в секторе Газа.

«Просто позор! Быть отцом и наблюдать, как бомбят гражданское население, убивают детей! Не могла себе представить, что вы из этой породы», - добавила она.

После начала специальной военной операции Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал из России в Израиль.

*Признан иностранным агентом на территории России.