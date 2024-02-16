Жюри пятого сезона шоу «Маска» возглавил Филипп Киркоров

«Там, где „Маска“, где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас - там праздник», - отметил в ответ музыкант.

Премьера шоу запланирована на 18 февраля. Вместе с Киркоровым угадывать, кто прячется под разными ростовыми костюмами, будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Основной состав судей в каждом выпуске планируют разбавлять кем-то из участников прошлых сезонов. В первых двух передачах можно будет увидеть Диму Билана и Анатолия Цоя.

Филиппу Киркорову оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Многие телеканалы объявили ему бойкот. Так, на НТВ перенесли премьеру шоу «Маска» с его участием. Несколько дней назад певец выступил перед пациентами больницы Горловки в ДНР и передал им подарки.