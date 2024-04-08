08 апреля 2024, 02:22

Жюри «Маски» раскрыли личность Кактуса

Freepik
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Артиста в костюме кактуса разоблачили в новом выпуске шоу «Маска». Под маской спряталась певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом Lowa.

Кандидатами на выбивания стали три исполнителя - Кактус, Матрешка и Енот. Последнюю маску в программе своим голосованием оставили зрители, а жюри проголосовали за Матрешку. «Гостевым» судьей в выпуске стала певица Лариса Долина.

В прошлый раз из шоу вылетел Перец, костюм которого надел рэпер Дава. До этого жюри раскрыли личности Акулы (рэпер Артем Качер), Мотылька (актриса Настасья Самбурская) и Кукурузы (телеведущий Сергей Майоров).

Ранее Дава рассказал о панической атаке на шоу «Маска». По словам артиста, когда он выходил в первый эфир, то стал задыхаться. Он боялся, что так и скончается, потому что маску нельзя снимать. В костюме мужчине было непросто, потому что он достаточно плотный. Помимо этого, участники проекта репетируют в образах и проводят в таком виде много времени.

Телевидение Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 00:28
«Я шагаю по Москве». Стоянов заставил Михалкова петь по телефону
РИА «Новости»
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Режиссеру Никите Михалкову пришлось исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», чтобы его узнали. Об этом в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец рассказал народный артист РФ Юрий Стоянов.

По его словам, Михалков набрал номер юмориста и представился. Но Стоянов не поверил звонившему и, сказав ему «пошел ты», положил трубку.

«Позвонил какой-то человек: „Але, привет, это Михалков“. Ну с какого боку?» - объяснил Стоянов.

Когда маэстро перезвонил, актер попросил его спеть хит из киноленты «Я шагаю по Москве». Только после того, как он услышал исполнение, Стоянов перестал сомневаться, с кем разговаривает.

Во время беседы Михалков предложил Стоянову провести церемонию вручения премии «Золотой орел», а впоследствии пригласил на роль одного из присяжных в фильме «12».

Ранее певец Филип Киркоров рассказал, как Михалков своим звонком прервал романтическую ночь поп-звезды. Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с «главной певицей страны»

Песни Режиссер Фильмы Актеры
07 апреля 2024, 18:58
Джеки Чан отметил свое 70-летие
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Актеру, режиссеру, мастеру боевых искусств Джеки Чану 7 апреля исполнилось 70 лет. Он снялся в более чем 140 фильмах, сообщил РБК.

Джеки Чан родом из Британского Гонконга. Его мать Лили и отец Чарльз покинули КНР, сбежав в Гонконг. В 1960 году они переехали в Австралию. До этого отец работал поваром, мать - горничной в резиденции консула Франции в Гонконге.

Творческую карьеру Чан начал в восемь лет. Будучи ребенком, он снялся в массовке картины «Вечная Любовь». Повзрослев, его позвали поучаствовать в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона», в которых снимался Брюс Ли.

В 1980-х он Чан уже предпринимал попытки присоединиться к американскому кинематографу. В Соединенных Штатах его ждал успех после выхода ленты «Разборка в Бронксе». В 2017 году актеру вручили «Оскар» за его достижения в кинематографе.

Чан состоит в браке с тайваньской актрисой Линь Фэнцзяо. Общему сыну супругов Чан Цзумину 42 года, он известный актер и певец с псевдонимом Джейси Чан. У Чана также есть дочь от актрисы Элейн У Цили. Ребенок появился на свет вне брака. Актер признал девочку, но не воспитывал.

Ранее актер Московского Художественного академического театра имени Чехова Александр Семчев получил звание «Народный артист Российской Федерации». Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Кино Актеры
07 апреля 2024, 18:25
Умер актер из «Мексиканца» и «Бандиток» Эрнесто Гомес Крус
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Не стало известного мексиканского актера Эрнесто Гомеса Круса. Он умер 6 апреля в возрасте 90 лет, сообщили в соцсети X представители Национальной ассоциации актеров.

«Наши соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Художественное сообщество Мексики сегодня переживает потерю великого художника и соратника», - говорится в публикации.

Эрнесто Гомес Крус родился в 1933 году в портовом городе Веракрус на побережье Мексиканского залива. В детстве увлекался фотографией.

В школьные годы одноклассник посоветовал ему стать драматическим актером. Крус согласился, несмотря на то, что хотел карьеру певца. Будучи подростком, переехал с семьей в Мехико. Там окончил школу и поступил в Национальный институт изящных искусств.

В 1967 году начал творческий путь в мексиканском кинематографе. На его счету около 200 работ в кино и телесериалах. Крус снимался в таких картинах, как «Моя вторая мама», «Мексиканец» и «Бандитки».

Болезни Кино Актеры
07 апреля 2024, 17:59
Собчак начала снимать фильм о Пугачевой для спасения ее репутации
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Журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о певице Алле Пугачевой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что лента должна будет реабилитировать артистку.

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», - написал он.

Бородин предположил , что Пугачева рискует попасть в список иноагентов после выхода фильма. Он объяснил это тем, что многие участники проектов Собчак, включая Блиновскую и Моргенштерна*, попали либо в СИЗО, либо стали иноагентами.

«Аура у Собчак не очень, поэтому после выхода этого фильма шансы у Пугачевой высоки получить этот статус. Будет заслуженная иностранный агент», - заключил общественник.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала большой ошибкой возможное признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Она пояснила, что артистка не делала никаких радикальных политических заявлений.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Ксения Собчак Кино Алла Пугачева Иноагенты

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