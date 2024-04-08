Жюри «Маски» раскрыли личность Кактуса

Кандидатами на выбивания стали три исполнителя - Кактус, Матрешка и Енот. Последнюю маску в программе своим голосованием оставили зрители, а жюри проголосовали за Матрешку. «Гостевым» судьей в выпуске стала певица Лариса Долина.

В прошлый раз из шоу вылетел Перец, костюм которого надел рэпер Дава. До этого жюри раскрыли личности Акулы (рэпер Артем Качер), Мотылька (актриса Настасья Самбурская) и Кукурузы (телеведущий Сергей Майоров).

Ранее Дава рассказал о панической атаке на шоу «Маска». По словам артиста, когда он выходил в первый эфир, то стал задыхаться. Он боялся, что так и скончается, потому что маску нельзя снимать. В костюме мужчине было непросто, потому что он достаточно плотный. Помимо этого, участники проекта репетируют в образах и проводят в таком виде много времени.