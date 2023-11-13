Журналисты выяснили, где и с кем сейчас живет актер Леонид Ярмольник
Российский актер Леонид Ярмольник не эмигрировал из России после февраля 2022 года и продолжает заниматься творческой деятельностью на Родине. Об этом сообщило издание News.ru.
Еще в марте прошлого года появились слухи об отъезде знаменитости в Латвию. Как отметили авторы материала, сам артист опроверг эту информацию. Он признался, что часто ездит с семьей отдыхать в Юрмалу, однако с политическими событиями эти поездки не связаны.
Также актер отмечал, что продолжает работать в московском театре «Современник» и принимает участие в спектаклях. Помимо этого он снимается в российских проектах. Например, появился в заключительном сезоне сериала «Мосгаз» и сыграл роль в фильме «Летучий корабль», который выйдет в 2024 году.
Сейчас Ярмольник живет в Москве с женой Оксаной Афанасьевой. Супруга звезды изготавливает коллекционные игрушки и куклы в своей мастерской в центре столицы.
Ранее Леонид Ярмольник сообщил о долгах из-за фильма «Стиляги». По его словам, он должен выплатить пять миллионов долларов.