Журналисты раскрыли райдер сбежавшего из России лидера группы «Мумий Тролль»

Помимо условий с табаком, певец просит отправлять к нему только чистую машину. Если погодные условия не позволяют поддерживать аккуратный внешний вид автомобиля, то артист требует мыть транспорт несколько раз в день.

За одно выступление Лагутенко требует 8,5 миллиона рублей. Организаторы обязаны оплачивать расходы по визам, трансферу и суточным. Еще рокер летает только бизнес-классом, готов жить в пятизвездочном отеле, а в номер просит закуски, фрукты, ягоды, кефир, йогурт, зеленый чай и воду. Помимо этого хочет услуги массажиста и шторы блэкаут.

Также в гримерке артиста обязательно должны присутствовать 12 бутылок пива, творог, хумус и жевательные резинки без сахара.

В августе Лагутенко был готов спеть для русскоязычной публики в США за семь миллионов рублей. Гонорары за выступления его команда просила переводить на счет американской компании.