Журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм

По его информации, заявление в МВД подал правозащитный центр «Сорок сороков». Его представители обратили внимание полиции на то, что в одном из недавних интервью Рынска назвала живущих в Латвии россиян «жуликами», «ворами» и «животными».

Божена Рынска работала в таких изданиях, как «Известия», «Газета.ru», журнале GQ, известна как писательница и блогер. В 2023 году она вместе с маленькой дочерью уехала в Латвию.

В декабре под уголовное дело попали двое среднеазиатских рэперов.

Один из них, участвуя в баттле, иронично рассказал об «избиении беременной русской», а второй сделал отсылку на случай из Электростали , когда с головы русского подростка срезали скальп.