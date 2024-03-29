Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх»

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Юмористка Елена Степаненко стала владелицей двух квартир в центре Сочи, которые достались в наследство от ушедшей из жизни подруги Натальи Маголы. Однако родня покойной с ее решением не согласилась и обратилась в суд, чтобы его оспорить, сообщил портал Starhit.

Солидное наследство завещала юмористке ее давняя подруга Наталья Магола, которая скоропостижно скончалась в возрасте 50 лет. Согласно ее воле, Степаненко получит две квартиры в Сочи, место для автомобиля и предметы искусства. Стоимость унаследованной собственности составила десятки миллионов рублей: квартиры расположены рядом с портом и престижными торговыми комплексами.

Претендентами на наследство оказались три человека, в том числе и выдающийся архитектор Миодраг Цвийич, известный своими проектами в сфере гостиничного бизнеса.

С этим решением оказались не согласны родственники покойной. В суд обратились сестра и мать Натальи Маголы.

«Они требуют признать недействительным завещание от 28 февраля 2020 года, составленного Магола Натальей Ярославовной в пользу трех лиц, в том числе, Елены Григорьевны Степаненко, и применить последствия его недействительности», - сказано в иске.

Женщины утверждают, что в момент составления завещания Наталья Магола не могла здраво мыслить из-за состояния здоровья.

«Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга», - утверждают родственники.

Ближайшее заседание по делу состоится 18 апреля. Его будет рассматривать Хамовнический суд Москвы.

Ранее Степаненко шокировало сообщение о рождении дочери у бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна. Она даже отказалась общаться с журналистами.