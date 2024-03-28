«Жуков — это балалаечка». Музыкант Устьянцев оценил наставников новой «Фабрики звезд»
Наставник новой «Фабрики звезд» Сергей Шнуров — настоящий профессионал, который может многому научить своих подопечных, а вот лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков — «балалаечка». Такое мнение выразил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».
Ведущая спросила у Устьянцева, чему такая одиозная личность как Шнуров может научить юных музыкантов.
«С точки зрения профессионализма он может дать дофига всего. В плане успешности какого-то коммерческого проекта, я бы выбрал его, а не Жукова. Жуков, при всем уважении, человек добился большого успеха, его очень любят. Ну это такая „балалаечка“, понятно, почему его любит народ», - заявил Устьянцев.
Ранее Сергей Шнуров в шутку высмеял «тяжелую судьбу» своего тезки и коллеги по «Фабрике звезд» Сергея Жукова.