28 марта 2024, 21:42

«Жуков — это балалаечка». Музыкант Устьянцев оценил наставников новой «Фабрики звезд»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Наставник новой «Фабрики звезд» Сергей Шнуров — настоящий профессионал, который может многому научить своих подопечных, а вот лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков — «балалаечка». Такое мнение выразил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Ведущая спросила у Устьянцева, чему такая одиозная личность как Шнуров может научить юных музыкантов.

«С точки зрения профессионализма он может дать дофига всего. В плане успешности какого-то коммерческого проекта, я бы выбрал его, а не Жукова. Жуков, при всем уважении, человек добился большого успеха, его очень любят. Ну это такая „балалаечка“, понятно, почему его любит народ», - заявил Устьянцев.

Ранее Сергей Шнуров в шутку высмеял «тяжелую судьбу» своего тезки и коллеги по «Фабрике звезд» Сергея Жукова.

Интервью Сергей Шнуров
28 марта 2024, 19:01
«Захотелось быть красивой». Певица Ирина Понаровская едва не умерла из-за диеты
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российская певица Ирина Понаровская рассказала, что едва не умерла из-за жесткой диеты, в результате которой у нее отказали почки. Своей историей звезда поделилась в эпизоде YouTube-шоу «Света вокруг света».

На радикальное похудение певица решилась, когда ей было 24 года. Однако ограничения оказались слишком строгими. Артистка едва не лишилась жизни.

«В 24 года я поняла цену всему. На весы встало „либо жить, либо не жить“. Почки отказали. Диета, худела. Захотелось быть красивой. Конечно, начала неправильно это делать. Перестала есть, лекарства глотала, которые какая-то тетенька посоветовала», - сообщила Понаровская.

Она объяснила, что в детстве была склонна к лишнему весу. Когда врачи порекомендовали Понаровской привести себя в форму, та совсем перестала есть, что и привело к плачевному состоянию.

«Во мне было 78 килограммов в 13 лет. Я была большая», - отметила артистка.

Понаровская уточнила, что до сих пор заботится о своей фигуре: исключила мясо и время от времени практикует голодания. Иногда она не ест по 30 дней.

В 1979 году на гастролях в Кургане певица потеряла сознание за кулисами из-за отказа почек, что привело к клинической смерти. После ухода со сцены у нее произошел микроинсульт. Она потеряла чувствительность половины лица и оглохла на одно ухо. Во время восстановления Понаровская в течение полугода ходила на ходунках. При этом о болезни певица не рассказывала. Многие тогда думали, что она уехала за границу.

Ранее юмористка Елена Воробей рассказала, как похудела на 13 килограммов. Звезде пришлось серьезно пересмотреть свое питание.

Музыка Диеты Шоу-бизнес
28 марта 2024, 18:52
Ремейк «Холопа» с Серканом Болатом снимут в Турции
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Турции адаптируют один из самых кассовых фильмов в истории России. В новой версии комедии «Холоп» главную роль получил актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

В Турции адаптируют один из самых кассовых фильмов в истории России. В новой версии комедии «Холоп» главную роль получил актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Об этом сообщил портал « Бюллетень кинопрокатчика ».

В турецкой версии будет соблюдена концепция о перевоспитании мажора. В центре сюжета окажется избалованный наследник из Стамбула по имени Мете. Он попадает в город времен расцвета Османской империи в XVI веке.

Производство картины взяли на себя турецкая кинокомпания Kunay Film и российская студия Yellow, Black and White. Старт съемок наметили на июнь. Режиссером проекта выступит Онур Унул.

Ранее звезду «Холопа» Милоша Биковича лишили роли в американском сериале «Белый лотос». Телекомпания НВО приняла такое решение из-за критики в социальных сетях.

Турция Сериалы Фильмы Россия Актеры
28 марта 2024, 18:02
«Это был пинок под зад». Светлаков рассказал об уходе из «Уральских пельменей»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актер, юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков поделился причинами своего ухода из команды «Уральские пельмени» в 2009 году. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Светлаков сообщил, что причиной его ухода из знаменитой команды стал конфликт с одним из участников проекта.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», - поделился юморист.

Он уточнил, что в настоящее время обидчик комика уже не является членом коллектива. При этом остальные участники команды возражали против того, чтобы Светлаков покидал их.

Шоумен также рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. По словам юмориста, он пообещал певице не распространяться на тему их взаимоотношений.

Интервью Актеры
28 марта 2024, 17:50
Валерия призвала восстановить Crocus City Hall
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Валерия считает хорошей идеей восстановить Crocus City Hall, сгоревший во время теракта 22 марта. Об этом она рассказала журналистам на премии «Новое Радио Awards 2024».

«Я считаю, что концертный зал нужно восстанавливать», - заявила Валерия.

Она отметила, что после теракта на Дубровке в здании театра проходят спектакли. Тем не менее, по мнению певицы, решать этот вопрос еще рано.

«Слишком остро мы еще все воспринимаем», - подчеркнула Валерия.

По словам исполнительницы, музыканты запомнили концертный зал Crocus City Hall как один из самых теплых.

«Мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал в Москве. Там всегда любили и зрителей, и артистов», - поделилась Валерия.

Певица все еще не может поверить в реальность страшного теракта, произошедшего в ее любимом концертном зале.

«Мне хочется верить, что это добро, которое творилось в этом зале, оно сохранилось», - сказала исполнительница.

Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, «Любэ» и другие исполнители совместно с сервисом VK Музыка записали альбом с известными песнями Муслима Магомаева. Вырученные средства пойдут в поддержку пострадавших в концертном зале Crocus City Hall.

Москва Стрельба в Crocus City Hall

Новости по теме