«Жизнь вносит коррективы». Беременную Сати Казанову срочно госпитализировали

«К сожалению, по состоянию здоровья и коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Санкт-Петербурга и выступить на VK Fest», - сказала она в видеообращении.

Певица поспешила успокоить фанатов, подчеркнув, что ничего страшного с ней не случилось. Она пояснила, что должна пройти отпределенные медицинские процедуры.

Казанова добавила, что ей ставят капельницы. Другие подробности своей госпитализации она предпочла утаить. Артистка выразила надежду на то, что сможет выступить 13 июля в Москве в «Лужниках».

На днях Казанова объявила о своей беременности. Она заявила, что это долгожданное и вымоленное чудо.

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