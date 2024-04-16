«Жизнь слишком хороша». Пугачева представила вторую песню в свой юбилей

Накануне Пугачева отметила свой 75-летний юбилей. В этот день она выпустила сразу две композиции - «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша».

За музыкальный ряд второй песни отвечает Андрей Ступкевич, за лирику - Юлия Старостина. Слова и музыку к композиции «Я плачу» написал певец и композитор Леонид Агутин.

По мнению музыкального критика и продюсера Евгения Бабичева, новые песни Пугачевой до композиции «Я плачу» не получили успеха. Он заявил, что примадонна будто создавала видимость бурной деятельности. Критик также полагает, что певица могла приберечь «какие-то козыри в рукавах», то есть недавно записанные хиты.

В свой день рождения народная артистка СССР Алла Пугачева решила презентовать новую композицию «Жизнь слишком хороша». Песня появилась на платформе « Яндекс Музыка ».