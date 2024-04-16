16 апреля 2024, 10:49

«Жизнь слишком хороша». Пугачева представила вторую песню в свой юбилей

РИА «Новости»
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В свой день рождения народная артистка СССР Алла Пугачева решила презентовать новую композицию «Жизнь слишком хороша». Песня появилась на платформе «Яндекс Музыка».

Накануне Пугачева отметила свой 75-летний юбилей. В этот день она выпустила сразу две композиции - «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша».

За музыкальный ряд второй песни отвечает Андрей Ступкевич, за лирику - Юлия Старостина. Слова и музыку к композиции «Я плачу» написал певец и композитор Леонид Агутин.

По мнению музыкального критика и продюсера Евгения Бабичева, новые песни Пугачевой до композиции «Я плачу» не получили успеха. Он заявил, что примадонна будто создавала видимость бурной деятельности. Критик также полагает, что певица могла приберечь «какие-то козыри в рукавах», то есть недавно записанные хиты.

В свой день рождения народная артистка СССР Алла Пугачева решила презентовать новую композицию «Жизнь слишком хороша». Песня появилась на платформе « Яндекс Музыка ».

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 11:46
«В пределах нормы». Адвокат Блиновской рассказала о состоянии арестованной блогерши
Global Look Press
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Блогер Елена Блиновская в СИЗО чувствует себя удовлетворительно. Об этом «360» сообщила адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова.

В СИЗО Блиновская носит спортивный костюм и не красится. По словам юриста, блогер чувствует себя не слишком хорошо, но держится.

«Все в пределах нормы», - объяснила адвокат.

Источники Telegram-канал Shot сообщали, что большую часть времени в СИЗО арестованная блогерша изучает законодательство по теме СВО.

Слухи о том, что Блиновская начала штудировать уголовный кодекс, юрист подтвердить не смогла.

«Я не знаю, откуда такую информацию берут СМИ. У меня нет такой информации», - пояснила она.

Елене Блиновской и ее мужу вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей. Из-за долгов, ареста счетов и ликвидации компаний супруг блогерши, бизнесмен Алексей Блиновский , недавно отправился в зону СВО.

Срок пребывания «королевы марафонов» в СИЗО истекает 26 апреля. Однако суд может продлить арест.

Адвокаты Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
16 апреля 2024, 11:13
Зендая шокировала публику коротким платьем-полотенцем
Global Look Press
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Американская актриса и модель Зендая пришла на итальянское ток-шоу Che Tempo Che Fa в коротком платье-полотенце. Фотографии 27-летней звезды сериала «Эйфория» опубликовало издание Daily Mail.

Зендая посетила шоу в рамках рекламного тура нового фильма «Претенденты». Актриса предстала перед публикой в мини-платье прямого кроя от Prada, напоминающем полотенце. Эта вещь на официальном сайте модного дома стоит 3650 долларов (примерно 300 тысяч рублей).

Актриса завершила свой образ туфлями на шпильке в тон. Из аксессуаров она выбрала несколько колец, небольшие серьги и цепочку с кулоном.

Ранее Зендая раскрыла подробности интимной сцены с двумя мужчинами для спортивной драмы «Претенденты». Общение с коллегами помогло ей почувствовать себя непринужденно.

Сериалы Фильмы Ток-шоу
16 апреля 2024, 11:02
Стало известно, чем занимается Блиновская в СИЗО
РИА «Новости»
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Создательница марафонов желаний, блогер Елена Блиновская, большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме СВО. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

В зону специальной военной операции недавно отправился ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский. Сейчас у мужчины значительные финансовые проблемы из-за больших долгов и проблем с семейными счетами. Блиновский практически лишился бизнеса, из 12 его компаний три находятся в процессе ликвидации.

В следственном изоляторе Блиновская не придерживается гламурного образа. Она носит спортивный костюм и единственная из сокамерниц не пользуется косметикой.

Супружеской паре вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей. Сумма легализованных ими средств недавно выросла с 43 миллионов рублей до более чем 700 миллионов рублей.

Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
16 апреля 2024, 04:20
Протодиакон Кураев сообщил о восстановлении его в священническом сане
РИА «Новости»
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Протодиакон Андрей Кураев* заявил, что Константинопольская православная церковь вернула ему сан священника, которого он был лишен по решению патриарха РПЦ Кирилла. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее», - сказано в церковном указе КПЦ.

Ранее Министерство юстиции РФ включило бывшего протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева* в реестр иностранных агентов.

«Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», - уточнил Минюст.

* Признан Минюстом иноагентом

РПЦ Патриарх Кирилл Иноагенты

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