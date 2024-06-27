«Жизнь прекрасна». Алсу показала фото детей в свой день рождения
Певица Алсу 27 июня отмечает свое 41-летие. В праздничный день артистка решила поделиться семейным снимком на своей странице в социальной сети Instagram*.
«Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею - каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать», - написала она.
Певица выразила благодарность родителям за подаренную жизнь и пожелала им здоровья. Она также поблагодарила детей за то, что наполняют ее любовью и сказала спасибо друзьям и поклонникам.
«По-настоящему теперь понимаю фразу „В *** лет жизнь только начинается!“, - заключила артистка.
На опубликованном фото певица позирует со своими детьми от Яна Абрамова - двумя дочерями Сафиной и Микеллой и сыном Рафаэлем. Отца семейства на снимке нет.
Тем временем Алсу и Абрамов должны были сегодня официально развестись. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.
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