«Жизнь прекрасна». Алсу показала фото детей в свой день рождения

«Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею - каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать», - написала она.

Певица выразила благодарность родителям за подаренную жизнь и пожелала им здоровья. Она также поблагодарила детей за то, что наполняют ее любовью и сказала спасибо друзьям и поклонникам.

«По-настоящему теперь понимаю фразу „В *** лет жизнь только начинается!“, - заключила артистка.

На опубликованном фото певица позирует со своими детьми от Яна Абрамова - двумя дочерями Сафиной и Микеллой и сыном Рафаэлем. Отца семейства на снимке нет.

Тем временем Алсу и Абрамов должны были сегодня официально развестись. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.