«Это „богемная тусовочка“, шоу-бизнес, оторванный от жизни. Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере, к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», - сказал он.

По словам Валуева, «голую» вечеринку провели не вовремя и те, кто туда приходил искренне считали, что это очередная обычная тусовка.

«Большинство гостей вечеринки позже искреннее не понимали, за что их потом осуждали люди в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила не пересекаются с тем, что делается в стране», - отметил депутат.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение, в том числе за участие в «голых» вечеринках.