01 февраля 2024, 23:04

«Живут по своим правилам». Валуев — об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой

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Проблема участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой заключается в том, что они выбрали очень неудачное время для подобных развлечений. Мир шоу-бизнеса привык жить по своим правилам, которые далеки от реальности. Об этом боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Это „богемная тусовочка“, шоу-бизнес, оторванный от жизни. Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере, к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», - сказал он.

По словам Валуева, «голую» вечеринку провели не вовремя и те, кто туда приходил искренне считали, что это очередная обычная тусовка.

«Большинство гостей вечеринки позже искреннее не понимали, за что их потом осуждали люди в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила не пересекаются с тем, что делается в стране», - отметил депутат.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение, в том числе за участие в «голых» вечеринках.

Соцсети Депутаты Россия Интервью
01 февраля 2024, 22:37
Блиновская впала в депрессию в СИЗО
РИА «Новости»
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Отправленная в СИЗО блогер Елена Блиновская впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Блогер практически не общается с сокамерницами, у нее плохой аппетит.

«Сейчас Блиновская в карантинной камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную - с телевизором и холодильником, где „королеве марафонов“ будут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и посещение библиотеки», - уточнил канал.

В публикации отметили, что она сможет заказывать себе комплексные блюда из «кулинарной лавки, но ей придется работать вместе с сокамерницами. Также существует вероятность, что ее переведут в спецблок с усиленным контролем и системой видеонаблюдения во избежание „внештатных ситуаций“, уточнил канал.

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что оспорит арест инфлюенсера. По ее словам, она подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста, которая уже поступила в Мосгорсуд.

Блиновскую увезли в СИЗО 22 января из-за нарушений условий домашнего ареста. Здесь ей придется, как и другим сокамерницам, мыть полы в камере и туалете, а также питаться наравне с другими арестантами.

Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
01 февраля 2024, 22:03
Елена Яковлева рассказала о горе в своей семье
РИА «Новости»
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Актриса Елена Яковлева впервые поделилась своими переживаниями после смерти родителей. Сначала она похоронила мать, а потом скончался и ее отец, сообщил сайт kp.ru.

Раньше Яковлева часто рассказывала о своих родителях, с которыми была в очень близких отношениях. Но с недавних пор все изменилось.

«Накрывает боль не сразу. Я еще не пережила это. Мамы нет два года, папы - год. И только совсем недавно пришло ощущение, что я сирота. То есть сначала этого не понимаешь», - призналась она.

По словам Яковлевой, ей до сих пор сложно справиться с горем. Но ей приходиться улыбаться, выходить на сцену и сниматься в кино. Актриса отметила, что в случае страшных потерь легче опустить руки и упиваться своей болью, но себя лучше превозмочь.

Елена Яковлева узнала о смерти отца в марте 2022 года. Он жил в Харькове, где проходили боевые действия, поэтому были проблемы с похоронами. Звезда сериала «Каменская» родилась в Новоград-Волынском Житомирской области. Семья Яковлевой долгое время жила в Иркутской области, но потом переехала в Харьков.

Сериалы Семья Кино Актеры
01 февраля 2024, 21:43
Выставить себя в выгодном свете. Захарова — о слухах по депортации «Би-2» из Таиланда
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Группу «Би-2» в Таиланде задержали за нарушение миграционного законодательства. От консульского сопровождения со стороны России музыканты отказались, а потом по соцсетям и СМИ расползлись фейки об их принудительной депортации. Об этом в интервью «360» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Тайская сторона, обратила внимание дипломат, уведомила «Би-2» о нарушении. Более того, подобные претензии в королевстве достаточно распространены, пояснила Захарова, поскольку гастрольная деятельность там достаточно активная.

«[В итоге] их препроводили туда, где они оказались. Только из-за того, что они сами нарушили закон», - сказала официальный представитель МИД России.

Дипломат с сожалением заметила, что историю с «Би-2» извратили. Министерство иностранных дел в ближайшее время выпустит опровержение на этот счет.

«История многими, к сожалению, была извращена. Кто-то это делал сознательно. <…> Зашкаливающее количество материалов в соцсетях, на сайтах и в западных СМИ на этот счет относительно музыкантов», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД согласилась, что в Таиланде группа действительно попала в неприятную ситуацию. Однако причиной этого стало только одно - нарушение коллективом местного миграционного законодательства.

Захарова заострила внимание на том, что министерство со своей стороны выполнила свои обязательства и предоставило группе возможность встретиться с российским консулом. «Би-2» от этого отказались.

«Возможно, чтобы не показаться незаконопослушными, не запомниться местной аудитории или какой-то другой нарушившим закон, кто-то решил эту историю обернуть в такую сторону (заговорить о принудительной депортации - прим. ред.)», - допустила она.

Официальный представитель МИД России посоветовала СМИ внимательнее относиться к поступившим от властей Таиланда данным, поскольку они четко сформулировали связанные с нарушением миграционного законодательства обвинения.

После концерта на Пхукете 24 января тайская миграционная служба обвинила «Би-2» в нарушении законодательства королевства. Музыкантов задержали, оштрафовали, а позже выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль.

Фронтмен группы Егор Бортник* признал вину в нарушении законов Таиланда, но наказание назвал несоизмеримым.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Мария Захарова Музыка
01 февраля 2024, 20:29
Шарлота перевезли из СИЗО Самары в Саратов для психиатрической экспертизы
РИА «Новости»
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Проходящего по трем уголовным делам певца Эдуарда Шарлота отправили из следственного изолятора Самары в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отца исполнителя.

Собеседник агентства отметил, что обследование сына касается всех уголовных дел, которые против него завели. Сам процесс он назвал небыстрым.

«Экспертиза продлится не меньше месяца», - подчеркнул мужчина.

Telegram-канал Mash также со ссылкой на отца исполнителя сообщил, что у певца заподозрили биполярное аффективное расстройство личности. По мнению родителя артиста, если диагноз подтвердится, сын должен получить снисхождение, так как все свои поступки совершал не в адекватном состоянии.

Отец Шарлота добавил, что сын порадовался переводу в больницу, так как там может слушать музыку и чаще видеться с родными.

Эдуард Шарлот подпал под уголовные дела за публикации видео в своих социальных сетях, которые сделал во время отъезда из России. В роликах исполнитель разрывал георгиевскую ленту, сложенную буквой Z, сжигал российский паспорт, прибивал к дереву портрет патриарха Кирилла, а также в голом видео исполнял пародию на песню «День Победы».

Против артиста завели два уголовных дела за реабилитацию нацизма и одно - за оскорбление чувств верующих. После возвращения в Россию Шарлота арестовали и отправили в СИЗО. В заключении исполнитель раскаялся, отправил на имя предстоятеля Русской Православной церкви письмо с извинениями и начал сочинять патриотические песни.

Саратов Уголовное дело Песни Видео СИЗО Россия

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