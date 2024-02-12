12 февраля 2024, 23:42

Жителей Зеленограда и Красногорска оставили без концертов Газманова

РИА «Новости»
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Запланированные на 10 и 11 февраля концерты народного артиста России Олега Газманова в Зеленограде и Красногорске не состоялись. Организаторы мероприятий не заключили необходимые договоры с артистом. Об этом Олег Газманов написал н а своей странице во «ВКонтакте».

Выступления певца планировались в рамках его юбилейного тура, посвященного его 55-летию творческой деятельности. Газманов подчеркнул, что с сожалением сообщил зрителям о своих отмененных выступлениях. Он добавил, что уверен в том, что концерты состоятся, но позже.

«Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», - подытожил артист.

В феврале в графике Олега Газманова практически не осталось свободных дней без выступлений. Певец даст концерты в Волгограде, Саратове и Самаре. В День защитника Отечества он проведет творческую встречу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Кроме того, в планах у артиста выход на сцену в спектакле «Вера. Надежда. Любовь», а также выступление на торжественном мероприятии, посвященного 35-летию выхода 40-й армии из Афганистана.

В начале ноября прошлого года Олег Газманов представил на международной выставке «Россия» на ВДНХ свое новое шоу «Родники» с участием молодых исполнителей, которые представили собственные версии его главных хитов.

В беседе с «360» Газманов отметил, что сама идея такого концерта появилась на арт-кластере «Таврида» и подготовка шла каждый год. Выступлением своих подопечных артист остался доволен и признался, что некоторые песни он готов снова включить в свой репертуар, но молодые артисты представили их лучшую версию.

Красногорск Концерты Россия Москва
12 февраля 2024, 21:08
Молодая жена Петросяна не прервала поездку в Китай из-за госпитализации мужа
Соцсети
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Госпитализация 78-летнего супруга с переломом предплечья не стала поводом для прерывания поездки по Китаю супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Бурхуновой. На своей странице в Instagram* она продолжила публиковать фото и видео из соседней страны, никак не комментируя состояние мужа.

Согласно публикациям, в Пекине Татьяна Бурхунова находится третий день. Она уже посетила новогоднюю ярмарку, местный цирк, а также ресторан высокой кухни. В Россию она планирует вернуться в субботу.

По данным Пятого канала , уже после сообщения о госпитализации Петросяна его супруга выходила в прямой эфир с подписчиками своего блога. Но интересоваться здоровьем мужа не стала, а спросила только нормальный ли звук в опубликованных видео.

Евгений Петросян попал в Боткинскую больницу Москвы после неудачного падения во время прогулки по центру столицы.

Источник «360» сообщил, что у артиста диагностировали перелом правого плеча. В качестве временной меры медики наложили гипс, но для восстановления кости потребуется операция.

Собеседник уточнил, что проходящий лечение артист находится в больнице не под своей фамилией.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Больницы Россия Евгений Петросян
12 февраля 2024, 09:51
Петросян экстренно попал в больницу из-за перелома предплечья
РИА «Новости»
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Знаменитый юморист Евгений Петросян попал в больницу в Москве, сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, причиной стал перелом предплечья со смещением.

Собеседник Mash уточнил, что накануне днем Петросян гулял в центре города на Лесной улице. Там 78-летний артист упал и получил серьезную травму - перелом предплечья со смещением. Юмористу вызвали скорую помощь, сейчас артист находится в больнице.

Официально эти данные пока подтверждены не были.

Осенью минувшего года комик сообщал о звонке мошенника , который пытался обмануть его. Злоумышленник представился сотрудником банковской службы безопасности и заявил об ошибке договора, который якобы заключал Петросян.

Артист в ответ резко оборвал беседу, но собеседник начал говорить с ним уже с грозной интонацией. В итоге юморист просто бросил трубку и не стал продолжать общение.

Больницы Евгений Петросян Москва
12 февраля 2024, 05:26
Австралийцы ополчились на Галкина. Юморист умудрился оскорбить их страну на концерте
РИА «Новости»
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Комик Максим Галкин* нанес оскорбление австралийцам и их стране во время выступления в Сиднее. Об этом заявил депутат Госдумы Роман Худяков в своем Telegram-канале.

Политик рассказал о жителе Австралии Энтони, который переехал туда из России более 20 лет назад. Коллеги подарили ему билет на концерт русского комика, решив, что артист с родины понравится ему. Однако мужчина оказался крайне недоволен выступлением из-за русофобии, которую транслировал юморист.

«Пошлятина, а не концерт, бред сивой кобылы, лучше бы этот вечер я провел, напившись с друзьями - а не слушал оскорбления стран, которые люблю, и мы не достойны, чтобы их поливал грязью плебей-юморист», - привел Худяков слова расстроенного зрителя.

Депутат отметил, что жители Австралии почувствовали себя оскорбленными не только из-за антироссийских высказываний. Галкин* перед выступлением посетил знаменитую Национальную галерею Виктории в Мельбурне, а потом плохо отозвался об австралийской культуре.

Ранее стало известно, что Галкин* уехал в Азербайджан после массовой отмены концертов. До этого ему не позволили выступить в Таиланде и Индонезии.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Австралия Концерты Депутаты Россия Максим Галкин
12 февраля 2024, 03:20
Милохин отказался выходить на дебютный бой под песню Shaman «Я русский!»
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Популярный блогер Даня Милохин заявил изданию Sport24, что не собирается выходить на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!». Он назвал это «кринжем».

Популярный блогер Даня Милохин заявил изданию Sport24 , что не собирается выходить на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!». Он назвал это «кринжем».

Милохин проживает в Дубае, где активно занимается боксом. Его первый бой состоится 16 февраля. Его соперник - индийский блогер Аджмал Хан.

Российский блогер заявил, что трек, под который пройдет его первый боксерский поединок, станет сюрпризом для всех зрителей, а пока это секрет.

«Но точно не под трек Shaman „Я русский“ - это кринж. И я имел в виду Shaman. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез», - поделился Милохин.

Блогер подчеркнул, что этот бой важен для него. Ранее он сообщил, что начнет боксерскую карьеру под российским флагом, так как он русский, даже если кому-то это не нравится.

Бокс Блогеры Дубай Shaman

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