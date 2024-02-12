Жителей Зеленограда и Красногорска оставили без концертов Газманова

Выступления певца планировались в рамках его юбилейного тура, посвященного его 55-летию творческой деятельности. Газманов подчеркнул, что с сожалением сообщил зрителям о своих отмененных выступлениях. Он добавил, что уверен в том, что концерты состоятся, но позже.

«Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», - подытожил артист.

В феврале в графике Олега Газманова практически не осталось свободных дней без выступлений. Певец даст концерты в Волгограде, Саратове и Самаре. В День защитника Отечества он проведет творческую встречу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Кроме того, в планах у артиста выход на сцену в спектакле «Вера. Надежда. Любовь», а также выступление на торжественном мероприятии, посвященного 35-летию выхода 40-й армии из Афганистана.

В начале ноября прошлого года Олег Газманов представил на международной выставке «Россия» на ВДНХ свое новое шоу «Родники» с участием молодых исполнителей, которые представили собственные версии его главных хитов.

В беседе с «360» Газманов отметил, что сама идея такого концерта появилась на арт-кластере «Таврида» и подготовка шла каждый год. Выступлением своих подопечных артист остался доволен и признался, что некоторые песни он готов снова включить в свой репертуар, но молодые артисты представили их лучшую версию.