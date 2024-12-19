19 декабря 2024, 14:47

«Жила с огромной скоростью». Подруга семьи — о погибшей в Париже модели Савицкой

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Модель Светлана Савицкая, которая скончалась в результате ДТП в Париже, часто бывала во Франции, но в декабре собиралась в Москву. Об этом «Газете.ru» заявила подруга семьи погибшей.

По словам девушки, Савицкая погибла еще 30 ноября. Она жила в Лондоне, но по работе очень часто летала между странами, в том числе несколько раз в год посещала и Францию.

«Я с ней разговаривала за неделю до событий. Она собиралась в декабре в Москву. В Париже скорее всего по модельным проектам или просто на выходные. Она летала очень много, сменяла страны и континенты», - сообщила изданию знакомая модели.

Подруга Савицкой поделилась воспоминаниями о погибшей девушке. Она рассказала, что модель выросла в семье врача и преподавателя вуза. Светлана любила искусство, музыку, жила с «огромной скоростью и жаждой жизни».

«Много училась, много работала, всегда хотела только лучшего и выкладывалась на 1000%. При этом Света всего добилась сама», - заключила подруга погибшей модели.

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в результате несчастного случая. Два автомобиля ехали навстречу друг другу, и, чтобы избежать лобового столкновения, один из водителей резко свернул и наехал на 34-летнюю манекенщицу.

Савицкая сделала успешную модельную карьеру, снявшись для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Кроме того, она записывала песни и работала телеведущей на «Пятнице», RU TV, Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Родственники похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве.

Париж Модели ДТП
19 декабря 2024, 08:34
Семье курьера Цырульниковой, арестованной по делу Долиной, пришлось переехать
РИА «Новости»
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Семья курьера Анжелы Цырульниковой, арестованной по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, сменила место жительства. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, переезд связан с тем, что Цырульникова находится под стражей. Обвиняемая подала апелляцию и попросила другую меру пресечения.

Ущерб по делу Долиной превышает 200 миллионов рублей. После обращения певицы в правоохранительные органы, вскоре удалось задержать 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая может оказаться пособницей аферистов, обманувших артистку.

Известно, что мошенники «обрабатывали» певицу почти полгода. Они уговорили ее перевести все свои деньги на якобы безопасные счета, а также продать квартиру в Москве. Вырученные средства вынудили передать Цырульниковой.

Ранее правоохранители задержали еще одного фигуранта дела Долиной. Подозреваемым оказался 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Он обманным путем получил три миллиона рублей от певицы

Семья Мошенничество Деньги Полиция Курьеры Москва Квартиры Лариса Долина
18 декабря 2024, 23:09
Солист «Агаты Кристи» Самойлов отменил концерт из-за приступа
РИА «Новости»
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Концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова отменили в Анапе из-за обострения остеохондроза. Об этом сообщила в Telegram-канале радиостанция «Наше радио».

«У Глеба Самойлова резко обострился остеохондроз позвоночника», - отметили в сообщении.

Выступление музыканта с симфоническим оркестром должно было пройти 20 декабря. В связи с резким ухудшением здоровья Самойлову оказывают необходимую медицинскую помощь.

В августе в Екатеринбурге также пришлось отменить концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи». До этого активисты из движения «Русская община» жаловались на Самойлова. Они утверждали, что музыкант якобы осуждал спецоперацию на Украине.

Позже в официальной группе во «ВКонтакте» Самойлова сообщили о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Указывалось, что дату выступления изменили «по независящим от группы причинам».

Концерты Шоу-бизнес Анапа
18 декабря 2024, 22:01
«Ад начался с ее вмешательства». Отец Тиммы высказался о Седоковой
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова вмешалась в семью баскетболиста Яниса Тиммы, а потом пожаловалась, что оказалась в аду. Отец спортсмена Райтис Тимма сообщил об этом РИА «Новости».

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», - сказал он.

Ранее Тимма-старший заявил, что сын не общался с ним последние три года. Баскетболист заблокировал отца в телефоне и соцсетях. После самоубийства бывшего мужа Седокова пожаловалась, что последние годы провела в аду, но не уточнила, что именно имела ввиду.

Третий муж Седоковой наложил на себя руки в центре Москвы спустя два месяца после того, как певица подала заявление на развод. Его похоронят в Риге, экс-супруга взяла на себя расходы по транспортировке тела.

Тимма познакомился с Седоковой в 2019 году, будучи женатым. Мать его сына Сана Оса заявила, что сохранит теплые воспоминания о баскетболисте.

Спортсмены Баскетбол Шоу-бизнес Анна Седокова
18 декабря 2024, 21:35
Умерла звезда «Рабыни Изауры» Фада Санторо
РИА «Новости»
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Легендарная бразильская актриса Фада Санторо, сыгравшая главную роль Изауры в одноименном фильме 1949 года, умерла на 101-м году жизни. Об этом сообщила «Российская газета».

Актриса скончалась в своем доме в Рио-де-Жанейро. Неделю назад Санторо выписалась из больницы после госпитализации с коронавирусом.

Актриса родилась в 1924 году в этом городе. Ее карьера началась с картины «Симба да Вида», но известность в стране она получила благодаря съемкам в фильме «Рабыня Изаура», где ей досталась главная женская роль.

На 1940–1950-е годы пришелся пик карьеры актрисы. В 1960-х годах она перестала сниматься, решив уделить все внимание семье.

Среди киноработ Санторо - роли в фильмах и сериалах «Берлин в ритме самбы», «Роскошный муж», «Золотой рот», «Приспешник», «Детектив», «Ни Самсон, ни Далила», «Иголка в стоге сена» и другие. Последнюю роль она сыграла в сериале «Безумная королева» 1967 года.

Этим летом Санторо отметила свой 100-летний юбилей. Умерла легенда бразильского кино 15 декабря 2024 года.

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