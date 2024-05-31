«Жила почти месяц». Королева рассказала, как сын скрывал дома стриптизершу

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архип месяц скрывал у них дома стриптизершу Мелиссу. Певица рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» , что он это делал из жалости.

По словам артистки, сын пожалел только что приехавшую в Москву Мелиссу, у которой не было ни жилья, ни денег.

Королева пояснила, что девушка была со сложным характером, поэтому могла на работе прямо высказать свое недовольство. В результате ее уволили.

«Сын ее приютил. Девушка жила у нас почти месяц, а мы не знали. Мы же не заходили на территорию сына, у нас есть красные линии, границы личного пространства, которые мы не нарушаем. И Архип тихо приводил ее, носил еду», - рассказала артистка.

Правда вскрылась, после того, как домработница заподозрила чужого в жилище. Она сообщила о своих догадках хозяйке. После этого певица серьезно поговорила с сыном.

В том же интервью Королева заявила, что вступила в интимную близость с Тарзаном на первом свидании. При этом сразу же забеременела.