«Жесткий ответ». Сын Собчак заявил о желании жить в России
Сын журналистки Ксении Собчак Платон, рожденный от ее бывшего мужа актера Максима Виторгана, заявил о желании жить в России. Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном телеведущей в Instagram*.
На видео Собчак вместе с сыном ехали в школу на машине. Во время пути женщина спросила у наследника, в каком государстве ему хочется жить. Мальчик ответил, что предпочитает Россию. Потом телеведущая поинтересовалась, почему он сделал такой выбор.
«Жесткий ответ - в России!» - заявил Платон и показательно стукнул кулаком по сиденью.
Еще в прошлом году стало известно, что Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Ранее она оценила свою возможность службы в израильской армии после обострения конфликта страны с Палестиной. По словам телеведущей, ее не смогут призвать из-за возраста. Также журналистка отметила, что еврейская линия - только одна из четырех в ее родословной.
* - Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.