14 мая 2024, 17:58

Жену «русского Серкана Болата» избила его партнерша по сериалу

РИА «Новости»
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Елену Еременко, супругу актера Никиты Волкова, известного благодаря роли Сергея Градского в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», избила его коллега по проекту Лиана Гриба. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, это произошло 9 декабря на Даниловской мануфактуре в Москве. Женщины повздорили на вечеринке по случаю завершения половины съемочного процесса сериала «Постучись в мою дверь».

Гриба утверждала, что между ней и Волковым на площадке вспыхнули настоящие чувства. Жена актера в ответ отшутилась.

«Лиана, успокойся! Где ты, а где я!» - сказала Еременко.

В ответ на это Гриба плеснула ей в лицо вино из стакана и набросилась на девушку. У пострадавшей обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вышел 12 февраля.

Волков признался , что не смотрел оригинальную версию.

Сериалы Кино Актеры
14 мая 2024, 19:15
Деми Мур появилась на публике в «голом» платье
Global Look Press
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Голливудская актриса Деми Мур пришла на показ Gucci в «голом» платье с декольте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Недавно Мур заявила, что готовится к эмоциональному прощанию с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом из-за его болезни. Она сильно переживает из-за прогрессирующей деменции у ее экс-супруга. Актеры прожили в браке 10 лет, а после развода им удалось сохранить дружеские отношения.

Мероприятие проходило в лондонской галерее Тейт. На показе новой круизной коллекции 61-летняя актриса появилась в длинном платье из прозрачного кружева, которое идеально подчеркивало ее силуэт. Она дополнила образ золотой цепью, черной сумкой и лакированными ботфортами.

Актриса позировала фотографам вместе со своей собакой по кличке Пилаф.

Актеры Шоу-бизнес
14 мая 2024, 19:12
Тур Джастина Тимберлейка провалились из-за обвинений Бритни Спирс
Global Look Press
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Популярность певца Джастина Тимберлейка стремительно сходит на нет. Виной тому не только скандальные откровения коллеги Бритни Спирс, но и повзрослевшие поклонники, сообщило Daily Mail.

По данным издания, новый альбом и тур Тимберлейка оказались провальными. Виной тому стали выпущенные в октябре 2023 года мемуары Спирс, в которых она высказала несколько громких обвинений. Так, 42-летняя поп-звезда заявила, что певец несколько раз изменял ей, убеждал сделать аборт и даже использовал их разрыв для начала своей сольной карьеры.

По мнению музыкальных экспертов, причиной потери былой славы мог также стать перерыв в карьере артиста на шесть лет. За эти годы фанаты переросли творчество певца.

«Большинство поклонников состарились в ожидании его. Как говорится: „Не ты уходишь на пенсию - публика отправляет тебя“», - пояснил музыкальный журналист Пауле Фрелих.

Ранее Тимберлейк попросил прощения у экс-возлюбленной за то, что обсуждал публично их роман. По словам артиста, он сожалеет, что участвовал в травле Спирс в 2000-х.

Концерты Музыка Джастин Тимберлейк Бритни Спирс
14 мая 2024, 18:57
Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards»
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина почувствовала недомогание во время вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», которое проходило 13 мая на «ЦСКА Арене» в Москве. Артистка покинула мероприятие, так и не получив награду, сообщил портал Woman.ru.

По информации издания, певица приехала на церемонию, но на дорожку так и не вышла. Она вернулась домой, не забрав награду за гастрольную программу «Навсегда», которая была признана лучшим шоу 2023 года.

Артистка уже испытывала недомогание несколько дней назад. Так, 9 мая в своих социальных сетях Гагарина опубликовала фотографию с капельницей.

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», - подписала снимок певица.

Сейчас Гагарина готовится к сольному концерту в «Лужниках» , который состоится 29 июня. Ради этого она даже отказалась от участия в перезапуске шоу «Фабрика звезд».

Награды Концерты Музыка Москва Шоу-бизнес
14 мая 2024, 18:47
«Подумать не могла». Ани Лорак сделала заявление о Софии Ротару
РИА «Новости»
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На музыкальной премии певица Ани Лорак получила награду в номинации «Легенда» и на эмоциях рассказала, что восхищается украинской артисткой Софией Ротару. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Певица отметила, что всегда испытывала восторг от творчества Ротару - иконы эстрады.

«Когда я была маленькая, слушала песни Софии Ротару, Уитни Хьюстон, которых я считала и до сих пор считаю легендами. Но в то время я и подумать не могла, что буду стоять с некоторыми из них на одной сцене», - восхитилась Лорак.

На мероприятии Лорак сопровождал ее партнер, массажист и преподаватель йоги Исаак Виджраку, с которым она находится в отношениях около двух лет.

«Он меня поддерживает во всем: это очень важно», - рассказала о своем партнере артистка.

Среди лауреатов премии «Жара Music Awards» , кроме Анны Асти, оказались Дима Билан и Инстасамка. Церемония прошла 13 мая на московской «ЦСКА-Арене».

Награды Музыка Шоу-бизнес

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