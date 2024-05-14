Жену «русского Серкана Болата» избила его партнерша по сериалу

По информации издания, это произошло 9 декабря на Даниловской мануфактуре в Москве. Женщины повздорили на вечеринке по случаю завершения половины съемочного процесса сериала «Постучись в мою дверь».

Гриба утверждала, что между ней и Волковым на площадке вспыхнули настоящие чувства. Жена актера в ответ отшутилась.

«Лиана, успокойся! Где ты, а где я!» - сказала Еременко.

В ответ на это Гриба плеснула ей в лицо вино из стакана и набросилась на девушку. У пострадавшей обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вышел 12 февраля.

Волков признался , что не смотрел оригинальную версию.