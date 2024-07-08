Жену не обманывал. Семенович съехалась с несвободным любовником

По словам артистки, ее избранник женат, но уже начал бракоразводный процесс. На момент их с Семенович знакомства супруги практически жили раздельно. Однако из-за общего ребенка пара откладывала развод. Когда в жизни Дениса появилась певица, начали решать вопрос с официальным расторжением брака.

Предприниматель признался супруге, что у него есть любимая женщина. Семенович отметила, что Денис жену не обманывал и ничего от нее не скрывал.

«Единственное, она, живя вместе с сыном в Германии, первое время не была в курсе, с кем именно встречается Денис. Узнала она об этом только недавно», - уточнила певица.

Ее возлюбленный тоже с 10 лет проживал в Германии, но сейчас часто бывает в России, так как там у него бизнес. Прилетая в Москву, Денис всегда живет у Семенович.

При этом экс-супруга бизнесмена публично обвинила его в побоях. Артистка назвала ее слова ложью.