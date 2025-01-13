13 января 2025, 03:29

Женщина была груба с самого начала. Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его сняли с рейса в США

РИА «Новости»
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов  впервые прокомментировал ситуацию с его снятием с рейса в США. В своих социальных сетях он рассказал свою версию произошедшего.

Нурмагомедов объяснил, что подошедшая к нему стюардесса «была очень груба с самого начала». Спортсмен объяснил, что он прекрасно понял ее речь на английском языке, однако бортпроводница продолжала настаивать на своем - требовала, чтобы Нурмагомедов сменил место.

Боец отметил, что не понимает, были ли у бортпроводницы для такого поведения какие-то «расовые, национальные» основания «или что-то еще». После короткой беседы женщина вызвала охрану и спортсмена сняли с рейса.

Уже через полтора часа Нурмагомедов сел в другой самолет и спокойно добрался до пункта назначения. Боец подчеркнул - он делал все возможное, чтобы сохранить спокойствие, не поддаваясь на провокацию.

«Я думаю, людям нужно быть более добрыми», - резюмировал Хабиб Нурмагомедов.

О том, что Нурмагомедова сняли с рейса в США, стало известно 12 января. Поводом к этому стал небольшой конфликт с бортпроводницей: она сочла, что уровня английского языка бойца недостаточно для того, чтобы сидеть у аварийного выхода.

США Хабиб Нурмагомедов Спортсмены UFC Самолеты
13 января 2025, 04:36
Мэл Гибсон обвинил власти США в целенаправленном уничтожении Калифорнии
Global Look Press
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Голливудский актер Мэл Гибсон обвинил американские власти в целенаправленном уничтожении Калифорнии. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Гибсон поддержал многих известных людей, которые обвинили власти США в бездействии. Актер предположил, что пожар в Калифорнии им даже выгоден.

«Я знаю наверняка, что они играли с темой водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары», - отметил режиссер.

Актер усомнился в естественном происхождении пожаров. Гибсону показалось странным, что американские власти допустили такую ситуацию.

Причиной крупных лесных пожаров в Калифорнии мог стать оборванный провод , высказали предположение в американских СМИ. Пожары начались в Калифорнии 7 января. К 11 января к пожарам присоединились огненные торнадо , уничтожающие все на своем пути. Число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16. Власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей.

США Пожары Лесные пожары Калифорния Актеры Эвакуации
12 января 2025, 18:18
«Переживаем депрессию». Внук Пугачевой рассказал о пожарах в Лос-Анджелесе
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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опубликовал фотографии из Лос-Анджелеса, где несколько дней продолжаются масштабные пожары. В соцсети Instagram* он написал, что из-за ЧП живет в стрессовом состоянии.

Сын артистки рассказал, что находится в безопасности, но следит за ситуацией в штате Калифорния.

«Переживаем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», - подчеркнул он.

Ранее блогер Влад Бумага (Влад А4) поделился фотографиями из Калифорнии. Он сообщил, что видел дым из своего окна и отметил, что начинает паниковать и нервничать.

Блогер приехал в Лос-Анджелес несколько дней назад. Он поделился с подписчиками фотографиями съемного жилья, в котором он разместился, и продемонстрировал интерьер гостиной и столовой, сообщил «ФедералПресс».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Пожары Алла Пугачева Калифорния Депрессия
12 января 2025, 12:21
Shaman выбыл из пятерки востребованных артистов на корпоративах
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выбыл из топ-5 самых востребованных артистов на российских корпоративах. Список составил РБК..

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) выбыл из топ-5 самых востребованных артистов на российских корпоративах. Список составил РБК.

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Современные молодежные исполнители все меньше пользуются спросом для участия в торжествах. В топ наиболее популярных артистов вошли Леонид Агутин, Полина Гагарина, Баста и «Иванушки».

В агентстве Toras Events хедлайнерами на корпоративах стали Григорий Лепс, Люся Чеботина, Анна Асти, Zivert и «Руки вверх!».

«Это хедлайнеры первого эшелона», - рассказал РБК владелец Toras Events Тарас Зобнин.

Во втором эшелоне оказались Егор Крид и Джони. Самым высокооплачиваемым коллективом назвали группу «Ленинград». Валерий Меладзе просит за выступление 15 миллионов рублей. Shaman продолжает пользоваться высоким спросом, несмотря на выход из топ-5.

Ранее певец рассказал о появлении его псевдонима. По словам исполнителя, его вдохновили комментарии слушателей.

Shaman Артисты
11 января 2025, 16:12
Прощание с актрисой Добровольской пройдет 14 января в МХТ имени Чехова
РИА «Новости»
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На основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова состоится прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом ТАСС сообщила пресс-служа культурного учреждения.

Траурная церемония пройдет 14 января в 10:00 по московскому времени. В этот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

«В 13:00 - отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9)», - добавили в театре.

Добровольская ушла из жизни в 60 лет. В последний год артистка боролась с тяжелым заболеванием. В конце декабря третья жена Михаила Ефремова встретила свой юбилей, будучи прикованной к кровати, сообщил сайт kp.ru. По данным aif.ru , в течение последнего месяца жизни актриса находилась в центре паллиативной помощи.

Артистка сыграла в кино, сериалах и спектаклях более 100 ролей. Она работала с режиссером Олегом Табаковым, ее любила вся страна.

Кино Театры

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