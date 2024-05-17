Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после драки с коллегой мужа

В день ссоры пострадавшая получила не только сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, но и многочисленные ушибы и травмы головы. На теле женщины остались ссадины и синяки на лице и шее. Также медики зафиксировали ушибы живота, царапины и обнаружили след от укуса.

Врачи порекомендовали Еременко применять обезболивающие, регулярно обрабатывать раны антисептиком и в течение двух дней прикладывать холод на места синяков. Также ей посоветовали вакцинироваться от столбняка.

Еременко обвинила партнершу своего мужа по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве» в избиении. Та подала встречное заявление в полицию. Гриба заявила, что не нападала на супругу коллеги.