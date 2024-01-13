Жена звезды «Слова пацана» заявила о неприязни после поцелуя мужа с другой

По словам супруги артиста, она принимает нюансы профессии возлюбленного и с пониманием относится к откровенным съемкам, поэтому не ссорится с мужем из-за ревности. Однако смотреть на подобные сцены ей неприятно.

«Конечно, как и у любого живого человека, у меня есть чувства. Это не совсем приятно, так скажем, осознавать, но конфликтов не возникает, потому что я адекватная и понимаю, что это профессия. Ну и самое главное - я абсолютно и полностью доверяю мужу», - заявила она.

После выхода сериала Азиза столкнулась с волной критики от поклонниц мужа. Фанатки начали высмеивать внешность женщины и заявили, что она выглядит старше своего возраста. Также люди осуждали короткую стрижку жены Рузиля и прогнозировали их скорый развод.