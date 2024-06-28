28 июня 2024, 13:14

Жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой в купальнике

Global Look Press
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Жена народного артиста России Стаса Михайлова Инна показала подписчикам подтянутую фигуру во время отдыха у бассейна. Фотографии она разместила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Звездная семья приехала отдыхать на пляжный курорт. Для снимка 51-летняя супруга певца надела черный купальник, бейсболку и солнцезащитные очки. Пользователи сети восхитились ее внешним видом.

«Ну что тут скажешь? Хороша», «Девочки прекрасны!», «Фигура огонь», - написали они.

Кроме того, супруга артиста выложила фотографии семьи в ярких образах. На них Михайлов стоит рядом с дочками Марией и Иванной.

Ранее атлетичной фигурой похвасталась дочь актрисы Марии Шукшиной Анна. Она снялась без бюстгальтера и выложила пикантные фото в своем блоге.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Семья Instagram Стас Михайлов
28 июня 2024, 13:46
Дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни
Global Look Press
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Наследница миллиардера Билла Гейтса Фиби подтвердила, что у нее роман с внуком певца Пола Маккартни Артуром Дональдом. Об этом сообщили журналисты The Daily Mail.

Издание разместило несколько фотографий, на одной из которых Артур нес Фиби на спине после ее выпускного в Стэндфордском университете. На другом снимке девушка позировала на выпускном вечере в шелковом платье бирюзового цвета, а ее избранник выбрал для мероприятия синий пиджак и футболку.

«Мой парень Артур подбадривает меня после церемонии», - написала дочь бизнесмена под совместным снимком с избранником.

Информация о романтических отношениях внука музыканта The Beatles и дочери Гейтса впервые появилась в прессе около восьми месяцев назад. Пару заметили и сняли во Франции. Спустя какое-то время влюбленные появились вместе на премьере фильма «Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“». Однако тогда девушка не стала говорить о своей личной жизни.

Ранее дочь Гейтса встречалась с чернокожим молодым человеком Робертом Россом. По словам девушки, ее часто оскорбляли подписчики за межрасовые отношения.

Семья Отношения Билл Гейтс
28 июня 2024, 11:56
Топалов до обморока напугал Тодоренко составленным завещанием
Global Look Press
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Певец Влад Топалов составил завещание, сильно напугав супругу Регину Тодоренко. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

По ее словам, два года назад Топалов подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание.

«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», - поделилась Тодоренко о реакции на слова мужа.

Она пояснила, что потом у них с певцом случился долгий разговор. Артист объяснил жене, что составил завещание в интересах детей. Он хочет достойно воспитать сыновей и передать им то, что они имеют, рассказала Тодоренко.

Недавно Топалов уже поднимал тему своей смерти. В эфире одного из шоу он заявил, что хочет еще одного ребенка. По словам артиста, многодетная семья поможет Тодоренко пережить его кончину.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Регина Тодоренко Шоу-бизнес
28 июня 2024, 11:12
Лерчек задолжала ФНС еще 12 млн рублей
Global Look Press
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Федеральная налоговая служба начислила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) новый долг. Ей необходимо выплатить еще 12 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, проверка в отношении Лерчек все еще продолжается. Так, в мае ей доначислили 23 миллиона рублей. Этот долг она уже погасила.

Новая сумма задолженности составила 12 миллионов 101 тысячу 981 рубль и 90 копеек.

Ранее блогер назвала причину развода с мужем. По ее словам, они не смогли преодолеть возникшие трудности.

Чекалина также столкнулась с проблемами в своем бизнесе. Доходы блогера упали на 176 миллионов рублей.

В марте 2023 года против семьи Чекалиных возбудили уголовные дела. Блогеров обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.

Долги Уголовное дело Налоги Блогеры Деньги Блогер Лерчек
28 июня 2024, 10:53
«Врет». Алсу — о намерении Абрамова выплатить ей 2,5 млрд рублей
Global Look Press
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Предложение бизнесмена Яна Абрамова выплатить певице Алсу миллиарды рублей могло быть просто его желанием реабилитироваться перед обществом. Таким мнением поделилась артистка с журналистами Peopletalk.

Алсу оставила комментарий под новостью в Instagram*, в которой сообщалось, что ее супруг хочет избежать судов и громких разбирательств во время развода. Он готов выплатить ей активов на 2,5 миллиарда рублей.

«Врет. Предложение не соответствует действительности и, по всей видимости, было „опубликовано“ пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию», - заявила артистка.

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак обнародовала письменное предложение Абрамова к Алсу. В тексте говорилось о намерении бизнесмена не только выплатить крупную сумму денег певице, но и о материальной поддержке в будущем.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Отношения Громкие разводы Шоу-бизнес

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