Жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой в купальнике

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Звездная семья приехала отдыхать на пляжный курорт. Для снимка 51-летняя супруга певца надела черный купальник, бейсболку и солнцезащитные очки. Пользователи сети восхитились ее внешним видом.

«Ну что тут скажешь? Хороша», «Девочки прекрасны!», «Фигура огонь», - написали они.

Кроме того, супруга артиста выложила фотографии семьи в ярких образах. На них Михайлов стоит рядом с дочками Марией и Иванной.

Ранее атлетичной фигурой похвасталась дочь актрисы Марии Шукшиной Анна. Она снялась без бюстгальтера и выложила пикантные фото в своем блоге.

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