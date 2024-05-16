Жена шеф-повара Ивлева снялась в откровенном топе без бюстгальтера

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Валерия Куденкова - вторая жена телеведущего. Их свадьба состоялась в феврале 2021 года, а уже в ноябре пара объявила о скором пополнении. В апреле 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Ника.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам фотографию с обнаженной грудью. На кадрах, снятых на пляже, танцовщица предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах. Фанатам образ девушки понравился.

«Я часто получаю от вас комплименты по поводу своих образов, спасибо», - поблагодарила бизнесвумен.