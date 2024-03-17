Жена Петросяна раскрыла подробности о рождении дочери

«Я не буду лукавить, не скажу вам сразу, что дочь родилась не на днях. Это неправда. Дочь родилась в прошлом году», - отметила она.

Брухунова поблагодарила за поздравления с рождением дочери и пообещала поделиться новыми подробностями, когда будет к этому готова.

Многих подписчиков удивила новость о рождении ребенка, ведь ранее пара не рассказывала о беременности Брухуновой. Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. По словам жены Петросяна, она просто не выносила свою беременность на публику.

О том, что 78-летний Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова вновь стали родителями , стало известно 13 марта. Жена юмориста выложила фото семьи с новорожденной в соцсетях.

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