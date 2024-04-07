Жена Петросяна объяснила, почему отказалась от каблуков

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«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», - пояснила она.

По словам Брухуновой, иногда ей все же приходиться надевать обувь на каблуках для посещения театров или важных мероприятий. В таких случаях на «сменку» она берет кроссовки.

При этом жена Петросяна любит экспериментировать с одеждой. Ее можно часто заметить в обществе в ярких нарядах.

Недавно комик Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова стали родителями. Пара назвала дочку редким именем - Матильда.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.