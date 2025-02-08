Жена Олега Стриженова рассказала о состоянии актера

«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», - сказала жена.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у 95-летнего Стриженова случился инфаркт мозга. Народному артисту потребовалась экстренная госпитализация. Врачи смогли спасти артиста. После случившегося он месяц был под присмотром медиков.

Помощница Стриженова рассказала 360.ru, что актера могут выписать из больницы в понедельник.

Ранее в больницу попал актер Виктор Тищенко, известный по роли в сериале «Тайны следствия». Его госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемочной площадки. Артист упал с дивана и разбил нос, после чего у него начались судороги.