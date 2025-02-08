08 февраля 2025, 16:23

Жена Олега Стриженова рассказала о состоянии актера

РИА «Новости»
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Народный артист СССР Олег Стриженов проходил плановое обследование в больнице, рассказала ТАСС его супруга Лионелла Стриженова. По ее словам, сейчас актер чувствует себя хорошо.

«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», - сказала жена.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у 95-летнего Стриженова случился инфаркт мозга. Народному артисту потребовалась экстренная госпитализация. Врачи смогли спасти артиста. После случившегося он месяц был под присмотром медиков.

Помощница Стриженова рассказала 360.ru, что актера могут выписать из больницы в понедельник.

Ранее в больницу попал актер Виктор Тищенко, известный по роли в сериале «Тайны следствия». Его госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемочной площадки. Артист упал с дивана и разбил нос, после чего у него начались судороги.

Больницы Актеры
08 февраля 2025, 11:07
Активисты потребовали закрыть Канье Уэсту въезд в Россию
Global Look Press
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Рэперу Канье Уэсту следует запретить въезд в Россию в связи с его высказываниями о Гитлере и нацизме. С таким обращением выступили участники движения «Ветераны России», сообщил Telegram-канал Shot.

Они обратились в МИД с требованием признать музыканта персоной нон грата после того, как он признался в любви к Гитлеру и назвал себя нацистом. Активисты выразили уверенность, что слова Уэста подпадают под статью о реабилитации нацизма.

Рэпер опубликовал в соцсети ряд странных сообщений с нецензурной лексикой и без знаков препинания. В них он признался, что считает «всех белых людей расистами», а себя - «королем». Также артист заявил о «ненависти к рэперам» и раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за то, что тот на инаугурации президента Дональда Трампа «украл нацистский стиль».

После этого дизайнер Гоша Рубчинский объявил, что больше не будет сотрудничать с принадлежащим рэперу брендом Yeezy. Он выразил благодарность команде за проделанную совместную работу и полученный опыт.

Россия МИД РФ Канье Уэст
08 февраля 2025, 06:27
Волочкова начала год с мира и счастья и передумала судиться из-за пенсии
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решила больше не судиться за свою пенсию, так как начала новый год с миром и счастьем. Об этом звезда заявила РИА «Новости».

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня», - сказала Волочкова.

Артистка также рассказала, что сейчас она организовывает свадьбу своей дочери и в том числе поэтому не настроена заниматься судом.

По закону балерина может получать пенсию уже через 15 лет стажа. А в случае, если она не подтвердит стаж в качестве солистки балета, пенсия будет выплачиваться на общих основаниях с 60 лет.

В октябре прошлого года Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду России, который она подала из-за того, что ПФ «потерял 15 лет ее стажа» и теперь балерина не может выйти на пенсию.

Пенсия Суд Законы Женщины Россия Анастасия Волочкова Москва
07 февраля 2025, 10:10
Звезду «Белых ночей» Стриженова срочно госпитализировали с инфарктом мозга
РИА «Новости»
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У актера фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 95-летнего актера экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом, который еще называют инфарктом головного мозга. В таких случаях сильно нарушается мозговое кровообращение.

Врачи смогли спасти артиста. После случившегося он месяц был под присмотром медиков.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», - заявил кинорежиссер, сценарист и сын Стриженова Александр в беседе с журналистами.

Артист известен благодаря ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Мой любимый клоун», «Овод», «Юность Петра», «Пиковая дама» и «Его звали Роберт».

В январе стало известно о госпитализации звезды сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко. У артиста начались судороги.

Инсульт Фильмы Актеры Артисты
07 февраля 2025, 00:30
Скончался актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности»
Freepik
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На 83-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России и актер Санкт-Петербургского Театра имени Комиссаржевской Анатолий Худолеев. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

Как рассказали коллеги артиста, последний раз Худолеев вышел на сцену 15 ноября 2024 года в спектакле «Прошлым летом в Чулимске», где он играл роль немногословного и жесткого, но готового на поступки отца главной героини - Помигалова.

За время своей работы в театре Худолеев сыграл более 50 ролей. Кроме этого, он много снимался в кино и сериалах. «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тихий Дон», «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности» - далеко не полный список работ артиста.

«Тонкий, ироничный, нежный, галантный. Как писали про него: „Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист“», - охарактеризовали Худолеева в театре.

Коллеги актера добавили, что дату и время прощания сообщат позднее.

Ранее советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни. Зрителям актер запомнился по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», и других.

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