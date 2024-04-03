03 апреля 2024, 19:02

Жена Константина Эрнста зарегистрировала бизнес

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Актриса Софья Эрнст зарегистрировала ООО «Исток». Компания планирует продавать различные товары, а также организовывать мероприятия, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, фирма супруги генерального директора Первого канала Константина Эрнста будет специализироваться в сфере исполнительских искусств и организации развлечений.

Авторы публикации уточнили, что актриса также сможет продавать текстиль, посуду, книги, канцтовары, игрушки, одежду, косметику и парфюмерию, цветы, семена, сувениры. Организация также может заняться и ресторанной деятельностью, и создавать кино.

Накануне певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. В перспективе он сможет производить и реализовывать под личной маркой различные товары: от канцелярии до женского белья.

Бизнес Актеры Телевидение
03 апреля 2024, 19:06
Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств
Global Look Press
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Телеведущая Ольга Бузова, озвучившая главную роль в фильме «Дождь из мужчин», сообщила, что не будет пользоваться сайтами для знакомств. Об этом она рассказала журналистам портала «Страсти» на пресс-показе картины, который состоялся в Москве 3 апреля.

Бузова поделилась, что в отличие от героини фильма не испытывает дефицита мужского внимания и не планирует пользоваться сайтами для знакомств. Ведущая заявила, что ловит на себе взгляды представителей сильного пола как на сцене, так и на улицах.

«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», - заявила телеведущая.

Несколько недель назад артистка намекнула фанатам на предстоящую свадьбу , предложив им подобрать подходящую дату. Позже она появилась на публике с кольцом , напоминающем обручальное.

Ольга Бузова Отношения Мужчины
03 апреля 2024, 18:01
Актриса Кирстен Данст рассказала о «темной стороне Голливуда»
Global Look Press
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Американская актриса Кирстен Данст поделилась воспоминаниями о «темной стороне» Голливуда. Она рассказала об одном из инцидентов в интервью для The Telegraph.

Звезда фильма «Человек-паук» вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла с ней в 16 лет. Один из режиссеров вел себя неподобающим образом во время личной встречи в офисе. Его имя актриса не стала разглашать.

На тот момент Данст уже была вполне узнаваемой актрисой благодаря своим работам в кино с шести лет и роли в фильме «Интервью с вампиром» в 11-летнем возрасте.

«Режиссер-мужчина держал меня в своем кабинете и спрашивал меня о фильме, в котором хотел бы меня снять, а затем совершенно неожиданно задал неуместный вопрос. <…> Это было совершенно неприлично. И я помню, как сидела там и осознавала, что что-то не так, но понятия не имела, что мне делать», - вспомнила актриса.

Она добавила, что после инцидента сразу обратилась за помощью к своей матери, которая взяла ситуацию под свой контроль и разорвала все связи с этим режиссером. Впоследствии женщина всегда сопровождала юную Кирстен на съемочных площадках.

«Мне удалось избежать этой хищнической стороны бизнеса только потому, что куда бы я ни пошла, моя мать буквально всегда была рядом», - подчеркнула Данст.

Ранее против актера Жерара Депардье подали жалобу о домогательствах во время съемок. Обвинения выдвинула художник-постановщик.

Голливуд Режиссер Актеры Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 15:02
Герцогиня Меган Маркл отказалась навестить больную раком Кейт Миддлтон
Global Look Press
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Герцогиня Меган Маркл отклонила предложение супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон навестить ее. Об этом сообщило издание The Mirror.

В попытке преодолеть прошлые разногласия принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стремились наладить отношения с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, проживающими в США. Сначала ходили слухи, что Кейт Миддлтон не желает принимать участие в этой встрече, однако позже она изменила свое решение.

Однако теперь видеться не захотела Меган Маркл. Королевский эксперт Том Куинн предположил, что отказ связан с нежеланием везти детей за границу.

«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт предложили Меган и Гарри приехать с сыном и дочерью, чтобы попробовать помириться. Но это предложение не привело никуда до сих пор», - отметил эксперт.

В конце марта Кейт Миддлтон рассказала о своей борьбе с раком. Долгое время она предпочитала не раскрывать свой диагноз и проходила лечение приватно, но в конечном итоге решила прервать молчание из-за многочисленных домыслов и слухов.

Некоторые источники сообщали, что рак у 42-летней Кейт Миддлтон обнаружили после операции по удалению матки. Другие предположили, что у принцессы рак толстой кишки.

Дети Принц Гарри Меган Маркл Королевская семья Британии Рак Принц Уильям
03 апреля 2024, 14:47
«Имеет право кого-то послать». Намин рассказал об эмоциональном состоянии Пугачевой
РИА «Новости»
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После переезда за границу певица Алла Пугачева существенно сузила круг общения. Однако недавно она виделась с другом — музыкантом Стасом Наминым. Тот поделился впечатлениями от встречи с примадонной с журналистами «МК».

«Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она - очень достойный, честный человек», - подчеркнул музыкант.

Стас признался, что избегает просмотра провокационных видео, которые Пугачева регулярно публикует в последнее время, но слышал о некоторых скандальных инцидентах. Относительно ссоры со Стасом Михайловым Намин сообщил, что не видит в действиях певицы ничего заслуживающего осуждения.

«Она - женщина. Имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!» - заявил он.

В апреле примадонне исполнится 75 лет. Ранее Пугачева отмечала такие важные даты с большим размахом, часто выбирая для празднования главную сцену Москвы. Однако в этом году ко дню рождения певицу могут признать иноагентом.

После переезда за границу певица Алла Пугачева существенно сузила круг общения. Однако недавно она виделась с другом - музыкантом Стасом Наминым. Тот поделился впечатлениями от встречи с примадонной с журналистами «МК».

Скандалы Алла Пугачева Шоу-бизнес

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