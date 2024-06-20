20 июня 2024, 14:13

Жена Канье Уэста вышла в свет с розовыми волосами и в прозрачном боди

Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст и его возлюбленная Бьянка Цензори посетили показ бренда Prototypes в Париже. Девушка вновь появилась на публике в вызывающем наряде, а также предстала с ярко-розовыми кудрявыми волосами. Фотографии пары опубликовало издание Daily Mail.

Для мероприятия модель выбрала прозрачное бежевое боди с голой спиной и ягодицами. Она сделала естественный макияж и дополнила провокационный образ серебристым кольцом, телесными гольфами и прозрачными босоножками на каблуках.

Рэпер надел белую куртку с капюшоном, широкие брюки и перчатки. Лицо он скрыл за маской.

Недавно Цензори обнажила ягодицы во время шопинга вместе с супругом в Японии. Модель сфотографировали в откровенном белом боди с высоким горлом.

Париж Модели Канье Уэст Бьянка Цензори
20 июня 2024, 15:07
Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке
Global Look Press
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Американская метал-группа Metallica сделал анонс своего интерактивного концерта в игре Fortnite постером на русском языке. Публикация появилась на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook*.

«Рев. Драйв. Рок» - написали музыканты на афише.

В комментариях к посту возмущенные поклонники оставили негативные сообщения.

«Почему по-русски?», «Какой стыд» «Какого черта?» - отреагировали некоторые пользователи на публикацию.

Ранее фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд сделал татуировку с прахом умершего лидера группы Motorhead Лемми Килмистера. Он смешал обычные черные с прахом ушедшего музыканта.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Песни Музыка Группа Metallica
20 июня 2024, 14:39
«Его не приглашали». В киноклубе «Эльдар» объяснили появление обвиненного в помощи ВСУ барда
Global Look Press
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Появившийся на детском фестивале «Слушай и скажи» в Москве бард Сергей Никитин, которого ранее заподозрили в помощи ВСУ, не был членом жюри. Об этом ИА «Регнум» рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

По ее словам, музыкант пришел на конкурс сам, купив билет. На сцену он вышел без приглашения, не будучи членом жюри.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», - заявили в кинозале.

Каким образом Никитина сфотографировали за столом жюри и во время вручения других наград, представители «Эльдара» не уточнили. Ранее организатор фестиваля Елена Решетняк заявляла, что барда не приглашали.

Мероприятие прошло 9 июня. На нем Никитин вместе с другим бардом Олегом Митяевым вручил победителям именные награды и дипломы.

Песни Фестивали конкурсы Москва
20 июня 2024, 13:36
Появилось предсмертное сообщение сына модельера Вячеслава Зайцева
Global Look Press
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Певец Юлиан Васин рассказал о последнем сообщении, которое получил от единственного сына модельера Вячеслава Зайцева Егора перед его смертью. Артист поделился им с изданием «Московский комсомолец».

Юлиан сообщил, что сильно переживает из-за смерти близкого приятеля. По его словам, последние месяцы они общались практически ежедневно. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Зайцев старался пребывать в хорошем расположении духа.

«Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: „Братан, не переживай! Все будет хорошо“», - поделился певец.

Артист добавил, что у него было плохое предчувствие, когда друг перестал ему отвечать, но он продолжал надеяться на лучшее.

Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. В марте его госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии.

Певец Юлиан Васин рассказал о последнем сообщении, которое получил от единственного сына модельера Вячеслава Зайцева Егора перед его смертью. Артист поделился им с изданием « Московский комсомолец ».

Мода Вячеслав Зайцев
20 июня 2024, 13:15
Продюсер опроверг сообщения о циррозе печени у Кушанашвили
Global Look Press
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Продюсер телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили Виктор Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у шоумена. О состоянии знаменитости он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ладненко, он вместе с другим продюссером, Антоном Шестаком, отвез Кушанашвили в больницу. Они едва уговорили журналиста пройти осмотр, где ему сказали о необходимости срочной госпитализации.

«Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю», - написал Ладненко.

Он добавил, что точный диагноз поставят позже. Продюсер также опроверг сообщения о сборе денег для помощи шоумену.

«Сейчас главное, чтобы с Отаром все было хорошо. Все мысли только с ним. Верим, любим и надеемся только на лучшее», - заключил Ладненко.

Кушанашвили попал в больницу в подмосковном Красногорске. Его прооперировали и он начал восстанавливаться после хирургического вмешательства. Несколько дней назад журналист пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

Красногорск Больницы Болезни Врачи Шоу-бизнес Отар Кушанашвили

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