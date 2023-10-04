Жена Игоря Николаева впервые высказалась о болезни супруга
Певица и актриса Юлия Проскурякова впервые высказалась о болезни своего супруга Игоря Николаева. Справиться с переживаниями артистке помогла работа, в этот период Проскурякова снималась в картине «Детектив на все руки — 2». Об этом актриса написала в Telegram-канале.
Певица и актриса Юлия Проскурякова впервые высказалась о болезни своего супруга Игоря Николаева. Справиться с переживаниями артистке помогла работа, в этот период Проскурякова снималась в картине «Детектив на все руки - 2». Об этом актриса написала в Telegram-канале.
«Этот проект очень вовремя состоялся в моей жизни <…> Благодаря ему и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы», - написала Проскурякова в мессенджере.
Народного артиста России Игоря Николаева госпитализировали 15 сентября из-за проблем с сердцем. Николаеву провели аортокоронарное шунтирование, а 20 сентября перевели из реанимации в стационар.
Композитора выписали на фоне положительной динамики, но предписали не покидать дом и минимизировать контакты с посторонними. Из-за ослабленного иммунитета особую опасности для Николаева представляет коронавирус.