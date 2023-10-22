Жена хоккеиста Евгения Малкина показала лицо без макияжа и фильтров
Супруга российского хоккеиста Евгения Малкина телеведущая Анна Кастерова опубликовала кадры, на которых позирует почти без макияжа и фильтров. Об этом сообщила «Газета.ru».
Женщина поворачивала голову в разные стороны, чтобы продемонстрировать натуральную внешность в свои 39 лет. Как отметили в издании, жена хоккеиста неоднократно обращалась в косметологические клиники. Кастерова делала лазерный пилинг и другие омолаживающие процедуры. При этом пластических операций у женщины пока не было.
По словам самой знаменитости, ей важно чувствовать себя красивой. Она ведет здоровый образ жизни и придерживается правильного питания. Также телеведущая много занимается спортом, выполняя физические упражнения почти ежедневно. При этом супруга спортсмена мало ограничивает себя, периодически ест «запрещенку», но без вреда для фигуры.
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