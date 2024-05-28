Жена Брюса Уиллиса показала фото похудевшего из-за тяжелой болезни актера

На кадрах супруги весело проводят время на природе. Актер сидит на траве с босыми ногами, пускает мыльные пузыри и внимательно смотрит на них. Рядом находится его молодая супруга, она положила ему руку на плечо и улыбнулась.

На снимке голливудский артист выглядит похудевшим. Пару месяцев назад он отметил свое 69-летие.

Бывшая супруга актера Деми Мур сильно переживает из-за его прогрессирующей деменции. Актриса заявила, что уже начала готовиться к «эмоциональному прощанию» с Уиллисом.

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