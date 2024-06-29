Жена Брюса Уиллиса опубликовала новое фото страдающего деменцией мужа

Модель и актриса сфотографировалась с мужем 27 июня в день своего рождения. Ей исполнилось 46 лет. На фото пара стоит лицом друг к другу. Женщина одета красно-белую полосатую футболку, на ее голове - соломенная шляпе. «Крепкий орешек» запечатлен в серой футболке и черной кепке.

Ранее Хеминг-Уиллис опубликовала фото 69-летнего супруга, на котором видно , что он сильно похудел. На снимке Брюс Уиллис сидит без обуви и наблюдает за мыльными пузырями. Сама Эмма положила ему руки на плечи и улыбается.